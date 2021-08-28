Турция или Египет: где лучше и выгоднее отдыхать осенью, сравнение условий и цен

Куда лучше полететь в отпуск – в Турцию или Египет? Украинцам довольно сложно сделать выбор. Ведь курорты обеих стран располагаются на морских побережьях, делают ставку на высокий уровень сервиса и имеют древнюю историю.

Чтобы вы приняли правильное решение, OBOZREVATEL сравнил условия и цены на отдых осенью 2021. Итак, куда же лучше всего отправиться на отдых?

В Турции пляжный сезон длится с мая до конца октября. С 1 ноября все отели закрываются до весны. Температура в октябре не превышает 27 градусов, а вода держится на уровне комфортных 25.

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В Египте лучшими сезонами для отдыха являются весна и осень. Именно в этот период погода в Египте наиболее комфортна, температура держится в пределах 30 градусов.

Турецкие популярные курорты расположены у берегов Эгейского и Средиземного морей, которые имеют большое сходство с нашим Черным. Но морская вода здесь чище и соленее. Наличие гальки или песка на пляжах обусловлено районом. Так, в Анталии и Белеке будет песок, а в Кемере – крупная галька.

В Турции преимущественно частные пляжи, которые принадлежат отелям. Отдыхающие бесплатно могут пользоваться лежаками, столиками, душем. Зонтики чаще всего расположены по всей территории.

Для отдыха на Красном море в Египте туроператоры чаще всего предлагают курорты Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Море может похвастать идеально прозрачной водой, в которой живут экзотические рыбки, черепахи и другие морские обитатели.

Сюда едут именно для того, чтобы увидеть красоты подводного мира: поплавать с маской или погрузиться с аквалангом.

Но песчаные пляжи с пологим заходом придется поискать, поскольку полоса кораллов у берега не позволяет сразу зайти в воду. Для этого отели сделали понтоны и пирсы на глубину, некоторые даже до километра длиной.

Получается, что кораллы – это и плюс, и минус. Тем, кто не умеет плавать, будет скучно и жарко проводить все время на лежаке. Заранее поинтересуйтесь у туроператора, в каком отеле будет обычный спуск в воду.

Турция предоставляет широкий выбор отелей на любой бюджет с системой "все включено". При этом есть вероятность попасть в совершенно другие условия, чем на фото в турагенстве.

Египетские отели, избалованные большим наплывом туристов, научились экономить на сервисе, поэтому внимательно подходите к выбору места отдыха.

В Турцию из Киева можно полететь по системе "все включено" минимум за 12 тысяч гривен. Такие цены предлагают туроператоры за отдых в четырехзвездочном отеле на двоих на конец сентября – начало октября 2021 года.

Отель 5 звезд с хорошим питанием будет стоить на это же время от 17 тысяч гривен.

За люксовый отдых в Турции в роскошных номерах на берегу моря можно претендовать, отдав за путевку от 35 тысяч гривен.

В Египте минимальная цена полного турпакета с отдыхом в трехзвездочном отеле обойдется двоим на неделю от 17 700 гривен. Более высокая стоимость путевки по сравнению с Турцией объясняется началом высокого сезона.

Пятизвездочный отель с хорошим питанием в Шарм-эль-Шейхе будет стоить двоим на неделю от 20,5 тысяч гривен.

За VIP-отдых на 7 ночей на берегу Красного моря придется заплатить минимум 39 тысяч гривен.

Меню в турецких отелях больше подстроено под вкусы европейцев. А вот в Египте нужно быть готовым ко встрече с острой пищей, от души приправленной перцем халапеньо.

Кроме того, качество еды будет напрямую зависеть от цены проживания в отеле. Но даже если сравнивать средний отель 5 звезд в Турции и Египте, в последнем будет шведский стол без излишеств, с безвкусной колбасой и морепродуктами раз или два в неделю.

Что касается сервиса, то Турция – это королева уважительного обслуживания. Лучшие турецкие отели могут справедливо считаться одними из лучших в мире. Вас очень хорошо встретят, угостят напитками и деликатесами, а потом проведут в невероятно красивый номер.

В Египте за нормальный вид из окна еще придется идти договариваться на стойку регистрации. Цена вопроса – 20-30 долларов. И отдыхающим приходится менять номера довольно часто.

Также многие туристки из Украины жалуются на нежелательные знаки внимания со стороны обслуживающего персонала Египта и местных жителей.

Обе страны обладают очень длинной тысячелетней историей, поэтому здесь все зависит от личных предпочтений туриста.

Если вы обожаете не только восточную культуру, но и любите византийский период истории, то поездка в Турцию является лучшим решением.

В Турции отдыхающих ждет интересная культурно-развлекательная программа.

Здесь можно отправиться к белоснежным террасам Памуккале и покупаться в бассейне Клеопатры, полетать на воздушном шаре в Каппадокии или посетить затопленный город Кекова.

Дети будут в восторге от океанариума в Антальи, а любители экстремального отдыха – от полета на параплане с горной вершины Тахталы.

Кроме исследования коралловых рифов и знакомства с обитателями Красного моря, в Египте можно съездить в Гизу посмотреть на легендарные пирамиды и Сфинкса, отправиться на джип-сафари по пустыне, прокатиться на верблюде или квадроциклах и познакомиться с бедуинами.

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