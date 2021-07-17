10 неожиданных сюрпризов, которые люди находили на дне океана. Фото

Реки, моря и океаны богаты разнообразной морской флорой и фауной, но рукотворные предметы также порой попадают на дно. Известно, что ученые исследовали лишь несколько процентов мирового океана, трудно представить сколько всего еще скрыто от людей.

OBOZREVATEL собрал вещи, которые обнаружили в водоемах. Удивительные находки озадачили пользователей соцсетей.

Река вышла из берегов и затопила каменный мост, который соединяет остров и город.

Деревянный корабль ушел под воду на мели, впоследствии там возник зеленый остров посреди Индийского океана.

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К скалам в Шотландии прибило буровую установку, которая перевозит топливо. В результате шторма конструкция весом 17 тонн приплыла на пляж.

Вблизи берега в Австралии отдыхающие увидели странную конструкцию. Позже оказалось, что это подводная лодка, которая потерпела крушение.

В США есть кладбище кораблей, которые вышли из строя или были затоплены в результате катастрофы.

Никто до сих пор не знает, как на дно океана попала статуя фараона.

На дне океана нашли двигатель самолета, вблизи которого сфотографировался водолаз.

В Канаде туристы, проплывая на лодке, заметили странные ворота, которые ведут на дно реки.

Люди часто теряют телефоны, украшения, шляпы и очки в море во время купания. Моряки же на огромных танкерах могут потерять груз, который стоит несколько миллионов.

Во время шторма затопило аттракцион на берегу океана.

Лестница ведет в подводную пещеру под скалами.

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