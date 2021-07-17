10 неожиданных сюрпризов, которые люди находили на дне океана. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
845
Люди пытаются изучать подводный мир

Реки, моря и океаны богаты разнообразной морской флорой и фауной, но рукотворные предметы также порой попадают на дно. Известно, что ученые исследовали лишь несколько процентов мирового океана, трудно представить сколько всего еще скрыто от людей.

OBOZREVATEL собрал вещи, которые обнаружили в водоемах. Удивительные находки озадачили пользователей соцсетей.

Река вышла из берегов и затопила каменный мост, который соединяет остров и город.

Мост ушел под воду.

Деревянный корабль ушел под воду на мели, впоследствии там возник зеленый остров посреди Индийского океана.

Видео дня
На затонувшем корабле появляется остров.

К скалам в Шотландии прибило буровую установку, которая перевозит топливо. В результате шторма конструкция весом 17 тонн приплыла на пляж.

Из-за шторма выбило буровую установку на берег.

Вблизи берега в Австралии отдыхающие увидели странную конструкцию. Позже оказалось, что это подводная лодка, которая потерпела крушение.

Возле Австралии нашли подводную лодку.

В США есть кладбище кораблей, которые вышли из строя или были затоплены в результате катастрофы.

Кладбище кораблей в заливе Маллоус.

Никто до сих пор не знает, как на дно океана попала статуя фараона.

Древнеегипетского фараона нашли в океане.

На дне океана нашли двигатель самолета, вблизи которого сфотографировался водолаз.

Водолазы нашли двигатель самолета.

В Канаде туристы, проплывая на лодке, заметили странные ворота, которые ведут на дно реки.

В Канаде в заливе обнаружили вход в затопленную шахту.

Люди часто теряют телефоны, украшения, шляпы и очки в море во время купания. Моряки же на огромных танкерах могут потерять груз, который стоит несколько миллионов.

На дне океанов лежат тысячи контейнеров, которые потеряли корабли.

Во время шторма затопило аттракцион на берегу океана.

Американские горки ушли под воду.

Лестница ведет в подводную пещеру под скалами.

Лестница ведет в затопленную пещеру.

Ранее OBOZREVATEL показывал: