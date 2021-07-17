10 неожиданных сюрпризов, которые люди находили на дне океана. Фото
Реки, моря и океаны богаты разнообразной морской флорой и фауной, но рукотворные предметы также порой попадают на дно. Известно, что ученые исследовали лишь несколько процентов мирового океана, трудно представить сколько всего еще скрыто от людей.
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Деревянный корабль ушел под воду на мели, впоследствии там возник зеленый остров посреди Индийского океана.
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В Канаде туристы, проплывая на лодке, заметили странные ворота, которые ведут на дно реки.
Люди часто теряют телефоны, украшения, шляпы и очки в море во время купания. Моряки же на огромных танкерах могут потерять груз, который стоит несколько миллионов.
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