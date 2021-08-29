Где отдохнуть на море в бархатный сезон: 5 самых комфортных направлений для украинцев

Бархатный сезон – самое лучшее время для отдыха на море за границей. Солнце уже не так печет, вода еще теплая, туристов становится все меньше и цены падают.

Тем более, что есть страны, где комфортнее всего отдыхать именно в сентябре и октябре. OBOZREVATEL рассказал, куда поехать отдыхать украинцам, которые планируют отпуск осенью.

В эти страны условия въезда практически одинаковы. В аэропорту нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета, отрицательный экспресс-тест на антиген или иметь при себе справку о полной вакцинации.

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Стоит отметить, что в Черногорию допускаются украинцы, которые привились даже одной дозой, на Кипре по прилету потребуется сделать еще один тест в аэропорту Ларнаки за свой счет (15 евро), а в Испанию пока можно путешествовать без справок и тестов на коронавирус, если заблаговременно заполнить форму санитарного контроля.

1. Испания

Испания – одна из самых привлекательных стран для отдыха в бархатный сезон. К примеру, в провинции Аликанте, на Коста-Бланка, температура воды и воздуха прекрасно подходит для пляжного отдыха до середины октября.

Море держит температуру на уровне 26-28 градусов, а температура воздуха – в районе наших летних +30...+32. Можно также понежиться на солнышке на Коста-Дорада, Коста-Брава и Коста де Валенсия.

В осенний сезон потоки туристов значительно уменьшаются, поэтому пляжный отдых можно дополнить поездкой в красивейший город Барселону.

Также стоит обратить внимание на Майорку. Этот курорт обычно самый шумный и дорогой в Испании, но даже он с наступлением осени заметно пустеет.

2. Греция

Бархатный сезон в Греции прекрасен: море ласковое, а температура воздуха не поднимается выше 30 градусов. Если вы все же любите жаркую погоду, то выбирайте южные курорты страны – Родос и Крит. На этих островах будет комфортно купаться в море даже в ноябре.

В сентябре также можно поехать отдыхать на пляжи Афинской Ривьеры, где в летнее время погода довольно жаркая для украинских туристов.

3. Турция

Лето в Турции длится до конца октября, после этого все курорты закрываются на зимний сезон. Причем в сентябре днем еще жарко, хотя погода становится более мягкой. Самыми теплыми до самого ноября будут Анталья и Аланья.

Особенно мягким климатом прославился район Мармариса. Летом цены здесь на порядок выше, чем в том же Кемере. Поэтому лучше всего приехать сюда осенью. Море возле Мармариса остывает медленно благодаря бухте, защищенной от ветра и волн.

Кроме того, бархатный сезон наиболее комфортен для экскурсий по всей Турции. В октябре особыми красками заиграет Стамбул и Каппадокия.

4. Кипр

Если летом вы не были на Кипре, опасаясь жары, духоты и солнечных ожогов, то осень – идеальное время для путешествия.

В октябре температура воздуха снижается до приличных +26 градусов, поэтому можно смело везти на море детей и не думать о том, как заставить их сидеть под зонтиком.

Как и в других популярных туристических странах, осенью на Кипре снижается количество отдыхающих, в частности и молодежи. Можно отлично отдохнуть в Ларнаке, Пафосе или Никосии, увидеть все исторические достопримечательности островного государства и нигде не стоять в очередях.

5. Черногория

В Черногории туристический сезон заканчивается в сентябре, так что октябрь для пляжного отдыха рассматривать не стоит: слишком ветрено, начинаются дожди и температура воды снижается до 20 градусов.

Но преимущество этой страны в том, что здесь в это время начинается сезон фруктов: арбузов, винограда и ежевики. Поскольку еда в Черногории стоит значительно дешевле, можно на год вперед запастись витаминами и оздоровиться.

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