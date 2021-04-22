Топ-7 вещей, которые обязательно нужно сделать в Грузии. Фото

Грузия – это страна с уникальным климатом, горной природой и самыми гостеприимными жителями. И несмотря на то, что в большей мере мы знаем ее благодаря национальной кухне и ее уникальным лакомствам – чурчхеле, хинкали и хачапури – в Грузии есть на что посмотреть.

Кроме того, в эту страну можно поехать во время карантина, сделав ПЦР-тест перед вылетом и на третий день пребывания. OBOZREVATEL решил сделать подборку обязательных вещей, которые нужно сделать во время отпуска в Грузии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

1. Прогуляться по Старому городу

Старый город – это исторический центр Тбилиси. Там находятся обветшалые средневековые здания и образцы подлинной тбилисской архитектуры. В Старом городе есть и колоритные церкви, например Анчисхати, которая построена в VI веке, храмы Метехи и Норашен, и серные бани, частично сохранившиеся фрагменты старой крепостной стены с башнями. Любителям кошек в этой части Тбилиси понравится еще больше: здесь хвостатых можно встретить буквально на каждом шагу.

2. Попить "Боржоми" прямо из родника

Минеральная вода "Боржоми" поставляется в 40 стран мира. Целебная жидкость зарождается на глубине более восьми километров и, пройдя толщу вулканических горных пород, насыщается более чем 60 природными минералами. Побывав в Грузии, воспользуйтесь уникальной возможностью испить воды прямо из родника, такой свежей и еще не закупоренной в бутылки.

3. Попробовать грузинский сыр

Многие туристы считают, что Грузия – это страна мяса и вина, но на самом деле, она также славится и древнейшим искусством приготовления сыра. До сих пор в Грузии производят 14 видов этого молочного продукта, среди которых сулугуни, имеретинский и острый кобийский. Каждый сорт имеет свой уникальный и неповторимый вкус, который сильно отличается от того, что мы можем приобрести в украинских супермаркетах.

4. Попариться в серных банях

Грузинские серные бани славятся своей популярностью далеко за пределами страны. В переводе Тбилиси означает "теплый город". Это название связано с тем, что столица построена на теплых серных источниках, известных своими целебными свойствами. С древних времен в квартале Абанотубани стоят серные бани, в которых может попариться и оздоровиться любой желающий.

5. Побывать в городе влюбленных Сигнахи

По местному преданию, в Сигнахи влюбленный художник Нико Пиросмани продал свой дом и на вырученную сумму купил миллион роз и покрыл всю площадь цветами перед гостиницей, где жила его возлюбленная. Эта история и послужила сюжетом песни Аллы Пугачевой "Миллион алых роз". Сейчас в Сигнаги есть одноименная крепость, самая известная и крупная в стране. Кроме того, там работает круглосуточный Дворец бракосочетаний.

6. Посетить Сванетию

Сванетия – один из самых отдаленных и неописуемо красивых регионов Грузии. У местных жителей – сванетов – даже есть собственный язык, настолько город отличается от остальной Грузии. Гостям Сванетии предлагается взобраться на одну из средневековых смотровых башен и попробовать самый вкусный мясной пирог в мире – кубдари. Зимой здесь работает горнолыжный курорт Хацвали, а летом в горы ходят с походами.

7. Съездить в Мцхету

Поездка в Мцхету – древнюю, самую первую столицу Грузии – как путешествие во времени. Именно там впервые было принято христианство в 327 году нашей эры. Также в Мцхете стоит храм Джвари, построенный в VII веке на горе над местом слияния двух рек. Он является первым памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО в Грузии. Для туристов в этом городке сделали кафе с настоящими грузинскими винами и блюдами, а также киоски, где можно приобрести сувениры для родных.

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