В Южной Корее назвали дату запуска 6G-сетей
Южнокорейская компания LG начала разработку сетевой технологии нового поколения 6G.
Как сообщает Yohnap NA, LG подписала соглашение еще с двумя партнерами: американской фирмой по тестированию и измерениям электроники Keysight Technologies и Корейским передовым институтом науки и технологий (KAIST).
Согласно соглашению, партнеры будут сотрудничать в разработке технологий, относящихся к терагерцовому излучению, ключевой полосе частот для связи 6G. Они планируют завершить исследования 6G к 2024 году.
Также в LG сообщили, что коммерциализация сети 6G ожидается в 2029 году. В компании отметили, что новая связь обеспечит более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и более высокую надежность, чем 5G.
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