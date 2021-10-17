В смартфонах Samsung нашли скрытую функцию, которая 'отменяет' гарантийный ремонт

Компания Samsung оснащает смартфоны Galaxy Z Flip3 специальными датчиками-акселерометрами, которые фиксируют все случаи падения мобильного устройства. Делается это для того чтобы потом отказать клиенту в гарантийном бесплатном ремонте Galaxy Z Flip3, считает блогер под ником Tron.

О том, что данная модель способна считывать ускорение возникающее в свободном падении, он сообщил на своей Twitter странице. По его словам, каждый случай падения девайса регистрируется в специальном журнале, вмонтированном в устройство, доступ к которому имеют сотрудники сервисных центров.

"Даже не бросайте свой телефон на кровать или диван", – предупредил блогер обладателей Galaxy Z Flip3.

Он отметил, что "попасть в черный список неблагонадежных собственников устройств" можно бросив свой мобильный с высоты всего лишь один метр.

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Южнокорейская компания Samsung – один из мировых лидеров в области производства электроники, бытовой техники, средств мобильной связи, полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жк дисплеев.

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