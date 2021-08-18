Новая функция Android позволит управлять смартфоном с помощью мимики: как это будет работать

Приложение Android Accessibility Suite на Android-смартфонах позволяет людям с ограниченными возможностями при помощи мимики получать доступ к устройству.

Как пишет XDA, бета-версия 12.0.0 приложения ASS была включена в четвертый бета-выпуск Android 12. Последнее обновление добавило пользователям новый способ управления смартфонами: "Переключение камеры".

В обновленном приложении реализованы "переключатели камеры" для Switch Access, одной из служб специальных возможностей, включенных в приложение ASS. Switch Access содержит инструменты, позволяющие взаимодействовать с Android- устройствами без использования сенсорного экрана.

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При помощи Switch Access можно подключить внешнее устройство через USB или Bluetooth для выбора элементов, прокрутки, ввода и т.д. То есть можно использовать "Переключатели камеры", чтобы управлять смартфоном только при помощи мимика лица.

В настоящее время Camera Switches поддерживает установку нескольких жестов для некоторых элементов управления. Например, можно настроить приложение на обнаружение, когда человек открывает рот, или таким же способом открыть панель уведомлений. Также можно открыть управлять панелью при помощи поднятия бровей.

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