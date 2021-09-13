Вместо смартфонов продают "звонилки" без камер, памяти и гарантии: как мошенники обманывают украинцев

В Украине существует множество схем обмана покупателей мобильных телефонов. Подделкой может оказаться как слишком дешевый смартфон, так и товар, который покупается с рук на улице. Хотя даже в солидных магазинах электроники покупателя могут обмануть, подсунув бракованный гаджет.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Далее приводим его прямую речь.

Часто люди обращают внимание на привлекательную рекламу в социальных сетях, где обещают телефоны со скидкой 70%, 90%. Мошенники подкупают еще и тем, что не требуют предоплаты. Дескать, придете на почту, посмотрите и заберете, если понравится.

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Вы заказываете телефон, приходите на почту и первое, что бросается в глаза – коробка не имеет никакой маркировки. Название телефона есть, но никакой информации о производителе, о дате изготовления – ни на английском, ни на украинском.

Внутри коробки – телефон, который очень похож на оригинальный. Гарантийного талона нет, паспорта нет. Вы можете включить телефон, но по факту вам никто не даст включить камеру, потому что для этого надо снять защитную пленку.

Когда вы оплачиваете телефон и включаете камеру, оказывается, что там камера не такая, как на известном флагманском телефоне, а 0,3 мегапикселя. И еще одна фишка – там нет памяти! Там нет ничего! Это "мыльница". Фактически человек просто приобретает самую простую "звонилку".

Что это за телефоны? Это реплики-подделки, которые можно купить на том же AliExpress, которые в Украине просто перепродают. Мы провели эксперимент – поехали по адресам, указанным на этих сайтах. Оказалось, что таких магазинов просто не существует.

Потом мы сделали несколько звонков, попытались выяснить, что это за телефон, куда его отправлять. После таких звонков с вами на связь уже никто не выходит, ваш номер блокируют и люди теряются.

Если вы попали в такую историю, не стоит пытаться вернуть телефон, потому что часто мошенники идут еще дальше и они предлагают отправить телефон назад. Вы отправляете его – и у вас ни денег, ни телефона.

Есть мошенники, которые идут другим путем. Они предлагают не такую бешенную скидку, а небольшую, например, 10%. Такие объявления можно найти на любой площадке частных объявлений. При этом продавец рассказывает слезную историю – дескать, "купил на подарок, не подошел, хочу продать". И предлагают телефон чуть дешевле, чем он стоит на рынке. Это тоже копия.

При этом оплату требуют только наличкой и только при личной встрече. Встречи, как правило, они назначают в вечернее время.

Вы стоите на улице и рассматриваете эту копию, а они наблюдают, пройдет фокус или не пройдет. Если проходит, если они "впаривают" этот телефон, получают деньги, а SIM-карту телефона, по которому связывались с вами, выкидывают и пропадают. Найти правду невозможно, потому что чек никто не выдает.

Люди часто покупают телефоны у контрабандистов на серых площадках. Они забивают в Google модель телефона, находят площадки, которые делают сравнение по ценам, и находят самые дешевые предложения.

При этом обычный человек никогда не сможет определить, новый это телефон или нет, был ли он в ремонте и так далее. Это может установить только специалист.

Крупные торговые сети работают согласно закону " О защите прав потребителей", но проблема в том, что этот закон обманывает покупателя.

Как это выглядит? Всегда во всех партиях товаров есть определенный процент заводского брака. Это известный факт. Например, вы купили телефон и наушники, вышли за кассу и обращаете внимание, что что-то не работает. Например, звука нет. И вы требуете вернуть деньги. Но так просто решить проблему уже нельзя.

Есть пример: люди через 1-2 дня после покупки телефона обнаружили брак. Им говорят: согласно закону, мы вам этот товар отремонтируем. Таким образом, получается, что покупатель изначально покупает поломанный товар, который тут же уходит на ремонт.

В законе написано, что производитель решает, ремонтировать товар или вернуть деньги. И почему-то не предусмотрено, что если брак обнаружен в первые дни, то покупатель может вернуть деньги. Закон прописан так, что он на стороне бизнеса, а не на стороне покупателя.

Приходите в обычный стационарный магазин, выбирайте нужную модель. Берите коробочку, распечатывайте, все проверьте на месте, по возможности, до кассы. Если камера целая, царапин нет, зарядник работает, телефон не затасканный, в гарантийном талоне поставили печать и есть фискальный чек – все, выдохнули и купили.

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