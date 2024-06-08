В работе Telegram зафиксированы сбои: что известно

Вечером в субботу, 8 июня, в работе мессенджера Telegram начались сбои. Приблизительно в 21:30 перестали отправляться сообщения и не обновлялся список чатов.

На это жаловались сотни пользователей, что подтверждает сайт Downdetector. Причина этого сбоя пока неизвестна.

О проблемах сообщали пользователи из ряда стран, в частности из Украины, Швеции, Албании, Литвы, Ливана, Польши, Португалии, Венгрии, Болгарии и других.

Из-за сбоя в Харькове часть людей не смогла получить сообщение о воздушной тревоге, которую в городе и области объявили в 21:40. Позже тревога также была объявлена на востоке и юге Украины, что тоже стало неожиданностью для украинцев, которые получают сообщения об опасности в Telegram.

Предыдущий сбой в работе Telegram фиксировали совсем недавно, 31 мая. Тогда у части пользователей также не отправлялись сообщения.

А 24 мая в Telegram произошел масштабный сбой. О сбоях в работе мессенджера сообщали пользователи из США, Украины, Узбекистана, других стран.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы и мошенники создают фейковые чат-боты от имени официальных украинских институций, чтобы распространять дезинформацию или похищать данные украинцев в Telegram. Мы рассказывали, как их распознать.

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