В работе Telegram зафиксировали масштабный сбой: что происходит

В работе Telegram 24 мая был зафиксирован масштабный сбой. Пользователи соцсети сообщают, что не могут отправлять сообщения.

Об этом сообщает "Детектор медиа". Причины сбоя на данный момент неизвестны.

"В работе Telegram наблюдается масштабный сбой. Об этом сообщают пользователи соцсети. Они не могут посылать сообщения", – отмечает "Детектор медиа".

Согласно сообщениям, пользователи социальной сети сталкиваются с трудностями с присоединением к серверу: приложение сообщает о попытке соединения, однако само соединение не происходит.

Первые жалобы начались около полудня, однако тогда они не были массовыми и скоро сошли на нет. Спустя некоторое время проблемы возобновились.

О сбоях в Telegram сообщали пользователи из США, Украины, Узбекистана, других стран. Сервис Downdetector фиксирует сотни жалоб. При этом с трудностями столкнулись далеко не все пользователи, зарегистрированные в соцсети.

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