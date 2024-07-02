В работе Telegram снова произошел сбой: что известно

Вечером во вторник, 2 июля, в работе мессенджера Telegram произошли сбои. Часть пользователей начала жаловаться на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой медиа.

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На это жаловались десятки людей, что подтверждает сайт Downdetector. Причина этого сбоя пока неизвестна.

Фото и видео отправлялись очень медленно, а сообщения приходили с задержкой. Также поступали сообщения о сбоях в работе Telegram-ботов.

Проблемы с мессенджером начали фиксировать около 20:00.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 июня, в работе Telegram произошел серьезный сбой – мессенджер не работал полтора часа. Приблизительно в 21:30 перестали отправляться сообщения и не обновлялся список чатов.

– Украинцы, ожидая возобновления работы Telegram, отреагировали на эту ситуацию с юмором и традиционно выдали немало мемов.

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