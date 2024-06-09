'Графики отключений когда будут?': как украинцы отреагировали на сбой в работе Telegram. Фото

Вечером в субботу, 8 июня, в работе Telegram произошел серьезный сбой – мессенджер не работал полтора часа. Украинцы, ожидая возобновления его работы, отреагировали на ситуацию с юмором и традиционно выдали немало мемов.

Свои шутки по поводу перебоев в работе Telegram они публиковали в сети. В частности, наши граждане сравнили это с отключениями света и предлагали создать соответствующие графики для мессенджера.

Также они шутили о "лимитах на сообщения".

Кроме того, многие украинцы шутили о "запрете" Telegram в нашей стране, так как этот вопрос время от времени поднимается в обществе, а в масштабном сбое некоторые увидели "знак".

Вечером 8 июня в Telegram перестали отправляться сообщения и не обновлялся список чатов. На проблемы с мессенджером жаловались пользователи из целого ряда стран.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы и мошенники создают фейковые чат-боты от имени официальных украинских институций, чтобы распространять дезинформацию или похищать данные украинцев в Telegram. Мы рассказывали, как их распознать.

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