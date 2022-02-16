В новой кибератаке на Украину замечен след иностранных спецслужб – СБУ

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К новой кибератаке на Украину, которая произошла 15 февраля, могут быть причастны иностранные спецслужбы. Предварительно, речь идет непосредственно о России.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Ведомство начало расследования DDOS-атак на сайты госструктур.

Начальник департамента кибербезопасности спецслужбы Илья Витюк отметил, что пока рано говорить об установленных злоумышленниках, но след иностранных спецслужб виден явно.

"Исходя из нынешних реалий, страна, которая заинтересована в таких имиджевых ударах по Украине – это Россия", – пояснил он.

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СБУ начала уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в компьютерные и информационные системы.

Также украинская спецслужба уточняет, что в 2021 году киберспециалистам удалось нейтрализовать 2,2 тысячи кибератак на госорганы и объекты критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабная кибератака на Украину 15 февраля затронула множество банков, а также множество сайтов министерств, в том числе Минобороны и ВСУ.

По словам министра цифровой информации, атаки совершались из нескольких стран, в том числе из России и Китая.