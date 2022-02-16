DDos-атака продолжилась: хакеры 'положили' ряд сайтов госструктур

Кибератака продолжилась и распространилась на сайты многих министерств. Она затронула минимум девять ведомств, веб-ресурсы пяти, в том числе Кабмина, все еще не работают.

В то же время полиция уже начала расследование. Напомним, что ранее DDos-атаки совершались на почти все банки, Минобороны и ВСУ.

Так, по состоянию на 1:30 не работали сайты:

Минобразования,

ГСЧС,

Министерства молодежи и спорта,

Видео дня

Кабинета министров,

Министерства информполитики.

Также отмечается, что кроме перечисленных ведомств не работали сайты Минюста, Минфина, Мининфраструктуры, Минцифры. Однако сейчас они доступны.

Национальная полиция Украины уже начала уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и 363-1 (умышленное распространение сообщений электросвязи, которое привело к нарушению работу автоматизированных систем) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабная кибератака на Украину затронула множество банков, а также Министерство обороны и Вооруженных сил Украины. По словам министра цифровой информации, атаки совершались из нескольких стран, в том числе из России и Китая.