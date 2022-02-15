Сайт Минобороны подвергся хакерской атаке вслед за приложениями банков: что известно

Во вторник, 15 февраля, произошел сбой в работе сайтов Министерства обороны Украины и Вооруженных сил. Ранее украинцы пожаловались на перебои в работе приложения "Приват 24" и Ощадбанка.

При переходе на сайты Минобороны и ВСУ выдает ошибку и оповещение "Не удается получить доступ к сайту".

Интернет-страницы перестали отвечать примерно в 18:00. О причинах проблем с доступом к сайтам пока неизвестна.

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Позже на сайте оборонного ведомства появилось сообщение о том, что сайт находится на техническом обслуживании.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе Ощадбанка. Банкоматы, терминалы самообслуживания, не работают по территории всей страны, также наблюдаются проблемы с оплатой в POS-терминалах и работе мобильного приложения "Ощад 24/7". Сегодня же некоторые пользователи жаловались на сбои в работе "Приват24".

OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники сообщал, что все это может быть частью гибридной войны. Еще на днях военным пенсионерам Одесской области приходили уведомления с текстом о том, что будут задержки выплат. Однако люди поняли, что это просто фейк для того, чтобы спровоцировать их на определенные действия.

В то же время на Facebook-странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили: никакой угрозы для средств вкладчиков ПриватБанка и Ощадбанка нет.

В сообщении указали, что ПриватБанк находится под массированной DdоS-атакой. Кибератака касается исключительно приложения Приват24. Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме.

"Также атаковались сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, многим украинцам ночью 15 февраля пришли SMS якобы от ПриватБанка с сообщением, что его банкоматы перестали работать. В самом же учреждении эту информацию опровергли, назвав дезинформацией. Полиция уже устанавливает лиц, причастных к рассылке.