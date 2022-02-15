DDoS-атака шла из России и Китая: хакеры 'положили' ряд банков, но Дія устояла

DDoS-атака была направлена против почти всех украинских банков, но с разной результативностью. Она шла преимущественно из России и Китая.

О подробностях атаки хакеров рассказали совладелец Monobank Олег Гороховский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В то же время отмечается, что портал Дія устоял.

Как пишет в Facebook Гороховский, почти все украинские банки в разной степени пострадали от хакеров. В частности, речь идет ПриватБанке, Ощадбанке, Альфа-Банке и А-Банке.

Он добавил, что недавно из Нидерландов запросы пошли и на Monobank.

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"Наблюдаем за ситуацией очень внимательно. Если будет мощно штормить, вынуждены будем временно отключить "внешний мир" и оставить только Украину", – предупредил Гороховский.

В свою очередь Федоров в своем Telegram-канале уточнил, что примерно в 20:00 вслед за банками атака началась на портал Дія, но ее удалось отбить.

"Начальный вектор – Россия и Китай, примерно 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты обрезали это направление, но атака вернулась уже из Чехии и Узбекистана – и снова была отбита", – подчеркнул министр, добавив, что для пользователей атака осталась незамеченной.

Он заверил, что команда максимально мобилизована и сосредоточена, а также призвал сохранять спокойствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля произошел масштабный сбой в работе сайтов Минобороны Украины и ВСУ. Также клиенты жаловались на сбои в работе банковских приложений.