Украинский астроном-любитель открыл новую комету, которая скрывалась в блеске Солнца. Фото

Украинский астроном-любитель из Днепра Владимир Безуглый стал открывателем новой кометы C/2023 A2. Открытие ему удалось совершить благодаря исследованию снимков инструмента SWAN, установленного на борту космической солнечной обсерватории SOHO.

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Об открытии украинца, как рассказал Telegram-канал Небо Сегодня | Астрономия официально сообщили в опубликованном циркуляре Центра малых планет №2023-D49.

Отмечается, что Безуглый сообщил астрономическому сообществу об обнаружении движущегося объекта на ультрафиолетовых изображениях SWAN, сделанных между 6 и 13 января.

"Благодаря упорному оповещению астрономического сообщества и отслеживанию кометы в течение января на дополнительных изображениях SWAN, когда объект был слишком близок к Солнцу для наземных наблюдений, Безуглый в конце концов смог убедить других (астрономов. – Ред.) найти изображение в экспозиции STEREO A , а также на снимках, сделанных с Земли, зафиксировавших появление кометы после того, как она вышла из-под солнечных бликов", – отметили в циркуляре.

На момент наблюдения кометы Безуглым, она располагалась в созвездии Орел, недалеко от границы с созвездием Змея и имела блеск около +12 звездной величины.

Согласно предварительным расчетам, комета движется по очень вытянутой эллиптической орбите и вращается вокруг Солнца в противоположную сторону по сравнению с планетами нашей системы. 19 января 2023 года комета уже прошла свою точку перигелия, приблизившись к Солнцу на 0,9 астрономических единиц.

Открытая украинцем комета уже не доступна для наблюдения в средних широтах Северного полушария Земли.

Стоит отметить, что Безуглый уже не в первый раз открывает кометы. Только с 2005 по 2015 год украинский астроном-любитель открыл или был сооткрывателем как минимум еще пяти комет.

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