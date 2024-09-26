'Не считаю их украинцами – это паразиты'. Балетмейстер Илья Мирошниченко – об известных коллегах, не брезгующих двойными стандартами

Илья Мирошниченко – балетмейстер и режиссер, соучредитель театра Insha Dance Company. В недалеком прошлом солист театра "Киев Модерн-балет" и артист балета Национальной оперы Украины.

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В интервью ОBOZ.UA Илья Мирошниченко рассказал об украинском балете в условиях войны, вспомнил "незлым тихим" коллег, которые до сих пор считают, что искусство – вне политики, и продолжают выступать на сцене с произведениями российских авторов, и объяснил, почему российский балет далеко не номер один в мире.

– Илья, в свое время вы стали суперфиналистом телепроекта "Танцуют все!". В одном из интервью, вспоминая то время, рассказывали, что в кадрах телепроекта только вы и ведущая шоу Лилия Ребрик разговаривали на украинском языке.

– Да, это правда. И это уже был 2015 год… Что касается себя, скажу такое: я из города Белая Церковь, который славится тем, что это родина выдающейся 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. С 2014 года это военное формирование принимало участие в войне на востоке Украины. Я тогда учился в университете, а когда приезжал домой, видел из окна квартиры, расположенной недалеко от воинской части, как оттуда постоянно двигаются колонны бронетехники. Кроме того, меня родители воспитывали таким образом, что самая большая ценность, которая у нас есть, – это государство и его идентичность. На этих принципах рос и как художник – с мыслью, что хочу развивать именно украинское.

Когда пришел на проект, понял, что кроме того, что мало кто общался там на украинском языке, среди участников много россиян. Ну и здесь стоит отметить, что победителем восьмого сезона в 2015 году стал танцор из Москвы, что очень сильно скрывалось телеканалом СТБ. Кстати, мы все жили тогда в одном гостиничном комплексе. Конечно, общались. И я сполна на себе ощутил нотки шовинизма со стороны российских "братьев".

Даже имела место ситуация, когда некоторая часть конкурсантов отказалась от общения со мной. Это произошло уже после того, как проект закончился – мы поддерживали связь с участниками талант-шоу в соцсетях. Я с удивлением узнал, что победитель нашего сезона ездил в Севастополь с выступлениями, когда уже Крым был аннексирован. Выставил эту информацию на своей странице – и понеслось. Мол, какая тебе разница, зачем считаешь чужие деньги – такой бред звучал. На этом наша коммуникация прервалась.

Знаете, у меня очень странные воспоминания с тех пор. С одной стороны, благодарен проекту, потому что он зажег мое имя. Я получил очень много знакомств, некоторые из которых переросли в крепкую дружбу. С другой стороны, имели место просто дикие истории, о которых вам рассказал.

– Среди членов жюри проекта того сезона были судьи, которые с началом большой войны покинули Украину. Влад Яма уехал в США, а Татьяна Денисова оказалась в России.

– Честно говоря, мне куда комфортнее было общаться с Костей Томильченко – третьим членом жюри. Мы до сих пор с ним поддерживаем очень хорошую связь. Видимся, когда где-то пересекаемся по работе. Это хороший человек, который остается с семьей в Киеве, работает.

С Владом Ямой был тоже очень хорошо знаком. После проекта мы пересекались. Ну что я могу сказать... Не хочу и не буду осуждать тех, кто выехал из страны. У каждого на то есть свои причины. Меня удивляет другое: имея такую аудиторию в соцсетях, влияние на людей, медийность – это все же можно было бы успешно использовать в пользу нашего государства. Знаете, как мы называем его в нашем сообществе? Влад Майяма. Я считаю, что для танцевального общества и для шоу-бизнеса в целом эта личность потеряна. К нему уже нет того доверия. И оно вряд ли появится. Потому что украинцы – народ с хорошей памятью. Конечно, мы сейчас говорим о сознательных представителях нашей нации.

Ну а госпожа Денисова для меня в принципе была потеряна еще с того момента, когда отправилась в Россию. И я вообще не вижу смысла ее сейчас упоминать в нашем публичном пространстве. Наверное, мало кто знает, но 24 февраля 2022 года Таня находилась в Киеве, где принимала участие в съемках шоу "Танцы. World of Dance" для канала СТБ. То есть она все видела и знает правду о войне.

– А как вы охарактеризуете коллег, родившихся и выросших в Украине, но продолжающих жить и работать в России, более того, прославлять Путина, как, например, балетмейстер Сергей Полунин, который родом из Херсона?

– Полунин – это человек вообще без ума, там просто птичий интеллект. Я с ним не знаком лично, но у нас есть очень много общих знакомых, от которых слышал разное. Что скажешь… Мне очень нравится утверждение политического эксперта Виталия Портникова о том, что есть большая разница между гражданами Украины и людьми, которые просто когда-то родились в Украине. Вот Вася Козарь, например, ставший победителем одного из сезонов шоу "Танцуют все!" в Украине. Парень из Мукачево, когда приехал в Киев, долгое время разговаривал исключительно на украинском. А за несколько лет до российского вторжения засветился в Москве и там остался. А уже после вторжения режиссировал ледовое шоу российской фигуристке и жене пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Она, кстати, тоже, как известно, родом из Украины.

И такого там очень много. В марте 2022 года меня сильно начали, простите на слове, курвить все эти истории. Я только что отвез к границе жену, которая уехала с нашим котиком в Данию. Пока ехал в Киев, столько всего передумал. И вернувшись домой, создал в Instagram страницу, куда какое-то время регулярно постил информацию о предателях.

Я не считаю таких людей украинцами. Это обычные паразиты, которые ничем не лучше любого военного Российской Федерации. Это люди, о которых, в принципе, даже не вижу смысла и вспоминать. Как и о русском языке – вот какая от него выгода? Он мне сейчас кажется совершенно ненужным. Ну зачем? Я понимаю, зачем мне английский язык. Польский хотел бы выучить. А русский? Не вижу в нем никаких перспектив.

– Мы знаем, что украинские художники отказались работать с российскими произведениями. Однако – не все. В частности, в начале этого года наше издание писало, что Александр Стоянов, бывший премьер Национальной оперы и в то время муж народной артистки Украины Екатерины Кухар, прославляет в Европе русскую культуру. Артист с компанией коллег ездил с балетом "Лебединое озеро" на музыку россиянина Петра Чайковского по городам Германии.

– Сейчас я один из деятелей, которые активно и агрессивно в плане риторики выступают против исполнения украинскими артистами произведений российских авторов. К моменту начала полномасштабного вторжения я еще был солистом театра "Киев Модерн-балет". И 24 февраля 2022 года у нас было запланировано представление "Лебединое озеро" в столичном Октябрьском дворце. Накануне, 23 февраля, мы с коллегой во время перерыва в репетиции активно мониторили очень быстро обостряющуюся ситуацию. Я с ужасом констатировал: "Боже, нам нельзя это завтра показывать. Это же такой кринж на фоне всего происходящего". Играть на следующий вечер нам таки не пришлось.

Театр "Киев Модерн-балет" сразу отказался от спектаклей на музыку российских композиторов. И тех, которые поставлены по каким-то литературным произведениям их писателей. Между тем мне еще долго приходили приглашения поехать на гастроли в Европу, потанцевать в "Щелкунчике" или "Лебедином озере". Но сразу отвечал, что со мной об этом даже не стоит начинать разговор. Впоследствии общался с европейскими артистами, работающими в Литве. Они рассказывали, что их театр в знак солидарности с Украиной отказался от произведений Чайковского, хотя эти представления делали очень большой процент кассы.

Тем временем такие украинцы, как Александр Стоянов и Екатерина Кухар (которая, правда, максимально отмежевывается от всего этого), продолжали выступать с Чайковским. Я знаю их лично – говорил им в глаза, что думаю об этом. Ну а как так? Тогда литовцы начинают задаваться вопросом: "Как же выходит, что мы отказываемся, а украинцы спокойно ездят с такими спектаклями?" Продолжает ли Стоянов такое делать сейчас? Конечно! Он меня заблокировал в соцсетях и его компания Grand Kyiv Ballet, которую возглавляет. Наверное, чтобы не доставал, но у меня руки длинные (смеется). Все, что нужно, получу. Интересно, что в период, когда активно выступал с информацией о Стоянове и Кухар, на нашу компанию и на меня в частности была организована атака ботов. Ничего, с успехом пережили.

Я прошу прощения, но считаю артистов, которые не брезгуют двойными стандартами, совершенно неразумными. Тяготея к русскому, они тем самым демонстрируют миру, что у нас нет ничего своего выдающегося. Они утверждают: мы популяризируем Украину именно через исполнение и, мол, это не русские произведения – это уже мировая классика. Чайковского не вычеркиваем, потому что он "подобно Моцарту или Шекспиру, принадлежит всему человечеству". Такое официально заявила компания Стоянова, когда их в очередной раз поймали в Европе с "Лебединым озером".

Вот как таким людям объяснять, что Российская Федерация веками вкладывала огромные средства в экспансию своей культуры, потому что это оружие? И как бы мы ни старались, как бы ни искали украинские корни у Чайковского, сам он себя считал россиянином. И тогда как нам объяснить рядовому американцу или европейцу, за что мы сражаемся, если у нас, оказывается, даже культура одинаковая? А ведь это мы, украинцы, сами размываем границы разницы между Украиной и Россией.

Такие параллели я публично проводил, когда Украина как-то более шести месяцев ждала помощи от США, а Александр Стоянов привез в Америку Чайковского. Еще и на телевидение поперся, рассказывал там, что его семья осталась в Киеве, под обстрелами. Но, несмотря ни на что, мол, мы продолжаем творить, приходите к нам завтра на Чайковского… Слава Богу, со мной сотрудничают в проектах люди, позиция которых абсолютно четкая. Я уверен, что у нас не будет ситуации, когда придется извиняться за что-то в плане гражданской позиции. И я верю, что мы сможем дать толчок развитию украинской культуры, особенно танцевальной.

– А как вы относитесь к нарративам о том, что украинский балет является лишь частью "большого русского" искусства?

– Утверждение, что российский балет – номер один в мире, совершенно не соответствует действительности. Это вид искусства, в который инвестированы россиянами миллиарды долларов, чтобы его так позиционировали в мире. Но не так уж он и велик в плане значимости, тот Большой театр. Кроме того, многие "звезды российского балета" все же выходцы из Украины. Они здесь родились, выросли, потом их заманили какими-то преференциями туда, украли сознание, сделали из них россиян.

– Илья, летом 2022 года вы с единомышленниками создали танцевальный театр Insha Dance Company. В чем изюминка вашего коллектива?

– В первую очередь стоит отметить, что на масштабном уровне мы сейчас едва ли не единственная независимая компания. То есть такая, над которой не висит вся эта рутина репертуарного плана, выполнение каких-то государственных заказов. Мы свободные художники, создающие культурный продукт таким, каким хотим его видеть. Это, не исключено, мечта многих хореографов, балетмейстеров, постановщиков – иметь возможность ставить исключительно то, что хочется. А мы это делаем и стараемся выносить на большую сцену. И держаться в высшей лиге.

Чем мы отличаемся от наших коллег – театрально-танцевальных гигантов? Подходом к созданию репертуара, к коммуникации со зрителем. Мы задались целью внедрять определенную революционную деятельность в наше творчество, немного переиначить танцевальный театр, не меняя его традиционности.

– В октябре и ноябре вы поедете в тур по украинским городам – это первый опыт гастролей?

– Действительно, мы впервые едем в тур по Украине. С одной стороны, это очень увлекательно, с другой – очень сложно, что немного пугает меня как организатора. Раньше, еще до создания нашего театра, имея несколько неплохих представлений, я пытался общаться с продюсерскими агентами. Мол, давайте покажем, повезем. Однако сотрудничество как-то не складывалось. И тогда пришло понимание, что нужно все делать самим. К счастью или к сожалению, не знаю, увидим уже после тура. По крайней мере, нам удалось получить эту возможность.

В Киеве мы уже видим, что, вероятно, до начала наших выступлений свободных билетов в продаже не останется. В Ивано-Франковске мы будем общаться со зрителями в Театре имени Ивана Франко, в Хмельницком – в областной филармонии, во Львове – в Театре имени Марии Заньковецкой. Кстати, у нас давно была мечта показать представления именно в этом театре. Есть версия, что именно с этой сцены начиналась история украинского балета как такового.

– Для зрителей, которые еще не купили билеты, но уже заинтересовались вашим творчеством, расскажите немного о ваших представлениях.

– В прошлом сезоне мы очень активно показывали в Киеве нашу работу "Д.І.М". Этот пластический спектакль стал уникальным театральным событием, о котором написали практически все украинские медиа. В этом сезоне мы хотим повезти "Д.І.М" в другие города, а Киев побаловать хитовым балетом-антиутопией "1984. Другая", по мотивам произведения Джорджа Оруэлла. Спектакль будет сопровождать музыка от лауреата премии "Оскар", шикарного композитора Хильдур Гуднадоуттир, автора саундтреков к фильмам "Джокер" и "Чернобыль".

Вторым представлением будет новинка в нашем репертуаре – балет Anima Oscura. Это произведение поставлено итальянским хореографом Франческо Аннаруммой на музыку Джованни Баттисты Перголези. Музыкальной основой балета является произведение Перголези Stabat Mater, признанное шедевром и одной из самых выдающихся композиций XVIII века. Думаю, что прихотливый зритель однозначно знает это музыкальное произведение.

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