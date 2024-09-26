Часть из охваченных войной в результате российской агрессии против Украины регионов России являются историческими украинскими землями.

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Прежде всего, это – Стародубщина и Северная и Восточная Слобожанщина, и Черноморье, входящие в состав Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей нынешней Российской Федерации. Украинцы в этих краях России – не диаспора, а коренной титульный народ.

Украина, неукоснительно соблюдая нормы международного права и договоры с РФ, которыми пренебрегла и которые нарушила Россия, никогда не выдвигала и не выдвигает никаких территориальных претензий к соседней стране в пределах ее признанных международным сообществом границ. А вот именно Россия развязала ничем не спровоцированную войну против Украины, грубо нарушив международное право.

Однако из-за агрессии РФ против Украины боевые действия неизбежно перебрасываются и на эти приграничные территории России. Среди них сейчас приграничье Курской области, самым известным населенным пунктом которого стал городок Суджа.

В настоящее время Суджа – городок с населением около 5 тысяч жителей, — административный центр Суджанского района Курской области. По уровню благоустройства оно напоминает типичное село севера украинского государства.

В 1651 г. был образован Сумский слободской казацкий полк, и Суджа стала его сотенным городом (столицей, как мы сказали бы сейчас). Для понимания: в те времена под словом полк имели в виду не только военную, но и административно-территориально единицу. Полково-сотенное устройство Украины было ликвидировано Москвой вместе с Гетманщиной в 1781-м, поэтому Суджа стала уездным городом Курского наместничества, а позже – Курской губернии.

Исторически Суджа, как мы отмечали выше, — это сотенный городок Сумского казацкого полка Слобожанской Украины. Основателями его были казацкая старшина Сумского полка, а сам населенный пункт даже некоторое время принадлежал к Киевской губернии. Его название, вероятнее всего, происходит от двух татарских слов, означающих перевод "вода" и "место". Именно так называется речушка, на берегах которой расположен городок.

Дальнейшая судьба городка типична для многих населенных пунктов Слобожанщины — неразрывно связано с русификацией украинского населения в составе сначала российской империи, затем СССР и, наконец, РФ.

По данным переписи 2020 года украинцами идентифицировали себя только 56 жителей Суджи — чуть более одного процента от общего количества населения. Хотя согласно переписи 1897 года еще в конце XIX века на украинском языке здесь разговаривали более 61% жителей, а на русском - чуть более 37%.

Неслучайно жители Суджи и Суджанского уезда в 1917 году присягнули на верность украинской власти, объявили о выходе из состава Курской губернии и попросили принять их в Украинскую Народную Республику.

В период освободительной борьбы 1917-21 годов Суджа была ареной боев, в частности, между советскими войсками и украинскими, и германскими вооруженными силами. Городок несколько раз переходил из рук в руки. На многих картах этого периода он отмечен в границах Украинского государства.

В распоряжении о перемирии от 4 мая 1918 между немецко-украинской и российской сторонами говорится об установлении демаркационной линии шириной 10 км по линии Суджа-Любимовка-Коренево. Эти населенные пункты тогда оставались за Украиной.

Это было распоряжение за подписями "председателя мирной делегации" Иосифа Сталина и председателя Совета народных комиссаров Владимира Ленина. Но всем нам достаточно хорошо известна "ценность" любого "высокого документа", подписанного российской стороной.

Остановка боев происходила на фоне успешных наступательных действий украинско-германских войск против большевиков после заключения Брест-Литовского мирного договора в феврале 1918 года.

Правда, это перемирие лишь ненадолго отложило оккупацию Украины Красной армией. Российские власти, как обычно, нарушив договоренности, в конце 1918 года возобновили наступление и, в частности, захватили город Суджа. Интересным эпизодом истории Суджи является пребывание в городке Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, созданного по санкции большевистского правительства РСФСР 28 ноября 1918 года в Курске Это подконтрольное Кремлю номинально украинское правительство находилось в Судже почти месяц — с 29 ноября по 27 декабря. Именно из Суджи 29 ноября 1918 года это "правительство" издало манифест "О восстановлении советской власти на Украине".

Оккупировав пограничный украинский уездный центр — городок Суджа, устами своего "украинского" марионеточного правительства московская рабоче-крестьянская власть, объявила о свержении власти Гетмана, обновлении советской власти и призвала к борьбе против Директории. Кроме того, заявила об отмене всех законов, приказов и договоров как Гетмана и его правительства, так и Центральной Рады, в том числе Постановления от 14 августа 1918 года, подписанной ею же.

В этом документе советская власть объявляла о "сбросе гетманской власти". Всех, кто призвал соблюдать распоряжения гетмана Павла Скоропадского или Центральной Рады, необходимо было "расстреливать на месте". Кроме того, в манифесте говорилось о раздаче земли крестьянам и немедленном повышении зарплат местных жителей до уровня, "установленного в советской России".

Примечательно, что главным врагом "советского народа" в документе называется даже не немецкая или украинская "самостийныцькая" власть, а "англо-американский капитал".

"Он хочет теперь схватить ее (Россию) за горло с юга, покорив себе Украину, и направить отсюда свои послушные пока полки на рабочих и крестьян России. Он хорошо понимает, что революционный союз России с Украиной так укрепит и Россию, и Украину, что с ними справиться будет невозможно...", – говорится в манифесте. Вообще, как-то даже стало скучно и утомительно от нынешних правителей России. У них явно дикие проблемы с фантазией. Разочарование от вранья и однотонности заявлений, несмотря на прошедший век. Снова вранье, снова для голодрани это гегемонское: "Даешь!"

Что до решения разместить "украинское" правительство именно в Судже, то оно было обусловлено тем, что Суджанский уезд принадлежал Украине, так что это "давало формальные основания Временному рабоче-крестьянскому правительству Украины считаться формально украинским. Но почему именно здесь? Дело в том, что Суджа находится на пересечении торговых и транспортных путей, а также имеет разветвленную железнодорожную систему. Сейчас это тоже один из ключевых пунктов российской газотранспортной системы.

Когда 28 ноября 1918 большевики начинали свое очередное наступление на Украину, именно в Курске они провозгласили марионеточное "временное рабоче-крестьянское правительство Украины" — что-то вроде известных нам "л/днр". На следующий день оно уже вещало из Суджи. В конце декабря, то есть через месяц, правительство приняло решение о переезде в Белгород, а только после того, как 3 января 1919 большевики захватили свою власть в Харькове, правительство советской Украины перебралось именно туда. Так что если считать главным признаком "первой столицы" место нахождения правительства, то Харьков по хронологии может считаться разве что "четвертой столицей" советской Украины, а второй была именно Суджа. Так что распространенный коммунистами тезис: Харьков – первая "столица" - очередной советский миф.

Во время Второй мировой войны в этом районе продолжались ожесточенные бои на Курской дуге во время летней кампании 1943 года, которые, несмотря на танковый провал Красной армии, стали одним из главных переломов в той войне.

В настоящее время в экономическом плане Суджа — это, прежде всего, месторасположение газоизмерительной станции (ГИС), через которую проходит крупнейший транспортный коридор поставок российского газа в ЕС. Именно ГИС "Суджа" позволяла подавать в газотранспортную систему Украины в 2,5 раза больше газа, чем все остальные экспортные газоизмерительные станции вместе взятые.

В мае 2022 года Украина объявила о форс-мажоре и перестала принимать заявки на прокачку газа через ГИС "Сохрановка" в Луганской области. С того времени Суджа вообще осталась единственным входом российского "Газпрома" в украинскую газотранспортную систему.

Согласно отчету Центра Разумкова об энергетике Украины в июне 2024 года, транспортировка российского газа в Европу осуществлялась именно через ГИС "Суджа", а ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" обеспечивало транзит в среднем 42 млн куб. м российского газа в сутки (39% объемов, предусмотренных контрактом с АО "Газпром"). Около 89% ресурса направлялось в Словакию, 11% – на АО "Молдавская ГРЭС" в так называемом Приднестровье".

Так что важность данного городка для Украины и Украины для Суджи переоценить трудно.