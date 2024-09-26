Блог | Как нужно расшифровывать новые путинские ядерные угрозы и стратегии
Как следует расшифровывать новые путинские ядерные угрозы и стратегии?
– только глубоко зная русский "новояз" и ментальность.
Далее текст на языке оригинала.
Оскільки на Заході людей, що знали радянський "новояз", майже не залишилося, а решта не читали Орвелла, розшифруємо.
Реалії є такими:
– російські ядерні ракети виробництва українського "Южмаша" роками не обслуговувалися, застаріли і не факт, що полетять;
– "Сармати" російського виробництва, що мали їх замінити, не літають, а вибухають в шахті;
– відомостей про велике виробництво збройного плутонія для боєголовок давно нема;
– таким чином російське керівництво знає, що найбільший компонент "ядерної тріади" (наземний) небоєздатний, і тому просто блефує.
Російському "політбюро" залишається розраховувати тільки на те, що "діти Холодної війни" в керівництві країн Заходу, які пам'ятають Хрущова і "Карибську кризу", злякаються цього блефу.
Це все.