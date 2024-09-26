Зеленский прибыл в Капитолий: ожидается встреча с сенаторами обеих партий. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 сентября, прибыл в Капитолий США в Вашингтоне. Украинский лидер прибыл в Капитолий специально для встречи с законодателями от обеих партий США.

Видео дня

Об этом сообщают американские вещатели. В частности, работающая в Капитолии журналистка Fox News Келли Фарес показала видео прибытия Зеленского к конгрессменам.

На видео рядом с Зеленским можно увидеть лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла.

Также у украинского президента сегодня впереди встреча с президентом США Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис. В ходе встречи Зеленский должен представить им свой План победы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сутками ранее, 25 сентября уже виделся с Джо Байденом во время мероприятий в ООН. Украинский президент "сфокусировался на вопросе Плана победы", отметили в окружении Зеленского. Однако лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября.

Также ранее Зеленский встречался и с двухпартийной делегацией Конгресса США, когда рассказал американским законодателям о Плане победы Украины. Президент отметил, что этот план содержит конкретные шаги, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России.

Раньше в Белом доме заявили, что с нетерпением ждут презентации Плана победы Зеленского и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца президентства Байдена. По крайней мере, так заявил советник президента Майкл Карпентер.

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