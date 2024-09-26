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Блог | Истерика республиканцев: на следующей неделе можно будет ставить точку в шансах Трампа на президентство
То, что устроили республиканцы вокруг визита Президента Зеленского, называется мобилизация избирателей. Визит на завод они решили использовать в целях обвинения команды Харрис в нечестной игре, пытаясь сбить ее рейтинг. То есть, на самом деле они ломают трагикомедию и сами об этом знают.
Далее текст на языке оригинала.
Трамп програв вибори на дебатах, і відмовився від ще одних. Наступного тижня Волц розмаже на дебатах Венса і, думаю, можна буде ставити крапку в шансах республіканців на президентство.
Тому ми спостерігаємо істерику і конвульсії. Спокійно.
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