То, что устроили республиканцы вокруг визита Президента Зеленского, называется мобилизация избирателей. Визит на завод они решили использовать в целях обвинения команды Харрис в нечестной игре, пытаясь сбить ее рейтинг. То есть, на самом деле они ломают трагикомедию и сами об этом знают.

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Трамп програв вибори на дебатах, і відмовився від ще одних. Наступного тижня Волц розмаже на дебатах Венса і, думаю, можна буде ставити крапку в шансах республіканців на президентство.

Тому ми спостерігаємо істерику і конвульсії. Спокійно.