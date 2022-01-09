"Apple собирается переизобрести телефон": о чем говорил Стив Джобс на презентации первого iPhone

Анна Паскевич
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iPhone назвали изобретением 2007 года

Пятнадцать лет назад, 9 января 2007 года гендиректор компании Apple Стив Джобс представил первый iPhone. Это произошло в Сан-Франциско во время конференции Macworld Expo, посвященной продуктам на платформе Macintosh.

В своей речи тогда Джобс сказал: "Я с нетерпением ждал этого в течение двух с половиной лет. …Сегодня Apple собирается переизобрести телефон".

iPhone принес Apple репутацию самой дорогой корпорации мира

Именно iPhone принес Apple репутацию самой дорогой корпорации мира. Гаджет Apple отличался от других смартфонов того времени стильным дизайном и мощным аппаратным и программным обеспечением.

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У него был небольшой дисплей размером в 3,5 дюйма, 2-мегапиксельная камера, передняя черная панель и серебристая металлическая крышка с черной пластиковой вставкой. Весил первый iPhone 135 граммов.

Оперативная память гаджета составляла 128 мегабайтов, а объем флэш-памяти зависимо от комплектации – от 4 до 16 гигабайтов.

Одним из главных недостатков первого телефона Apple называли отсутствие поддержки 3G-сети: на тот момент пользователи телефонов Nokia и Sony Ericsson уже могли использовать видеозвонки.

Кроме того, первый iPhone не мог снимать видео, а снятые фото – отправлять по MMS. Чтобы начать пользоваться гаджетом, для начала необходимо было подключить его к iTunes через компьютер. Камера устройства также заметно уступала конкурентным; она не имела вспышки, панорамной и замедленной съемки.

Первый iPhone не мог снимать видео

Также пользователи не мог поменять черный фон рабочего стола, а на добавление возможности копировать и вставлять текст или изображение у Apple ушло три года. При этом все смартфоны Nokia на тот момент имели такую способность уже давно.

Несмотря на все недостатки, iPhone завоевал сердца пользователей мультитач-экраном, став эталоном современного смартфона. Он казался чем-то новым и неординарным; The Wall Street Journal написал, что при всех "упущениях" телефон Apple является "красивым и прорывным карманным компьютером", а Time назвал его изобретением 2007 года.

Первый iPhone весил 135 граммов

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