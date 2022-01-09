"Apple собирается переизобрести телефон": о чем говорил Стив Джобс на презентации первого iPhone

Пятнадцать лет назад, 9 января 2007 года гендиректор компании Apple Стив Джобс представил первый iPhone. Это произошло в Сан-Франциско во время конференции Macworld Expo, посвященной продуктам на платформе Macintosh.

В своей речи тогда Джобс сказал: "Я с нетерпением ждал этого в течение двух с половиной лет. …Сегодня Apple собирается переизобрести телефон".

Именно iPhone принес Apple репутацию самой дорогой корпорации мира. Гаджет Apple отличался от других смартфонов того времени стильным дизайном и мощным аппаратным и программным обеспечением.

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У него был небольшой дисплей размером в 3,5 дюйма, 2-мегапиксельная камера, передняя черная панель и серебристая металлическая крышка с черной пластиковой вставкой. Весил первый iPhone 135 граммов.

Оперативная память гаджета составляла 128 мегабайтов, а объем флэш-памяти зависимо от комплектации – от 4 до 16 гигабайтов.

Одним из главных недостатков первого телефона Apple называли отсутствие поддержки 3G-сети: на тот момент пользователи телефонов Nokia и Sony Ericsson уже могли использовать видеозвонки.

Кроме того, первый iPhone не мог снимать видео, а снятые фото – отправлять по MMS. Чтобы начать пользоваться гаджетом, для начала необходимо было подключить его к iTunes через компьютер. Камера устройства также заметно уступала конкурентным; она не имела вспышки, панорамной и замедленной съемки.

Также пользователи не мог поменять черный фон рабочего стола, а на добавление возможности копировать и вставлять текст или изображение у Apple ушло три года. При этом все смартфоны Nokia на тот момент имели такую способность уже давно.

Несмотря на все недостатки, iPhone завоевал сердца пользователей мультитач-экраном, став эталоном современного смартфона. Он казался чем-то новым и неординарным; The Wall Street Journal написал, что при всех "упущениях" телефон Apple является "красивым и прорывным карманным компьютером", а Time назвал его изобретением 2007 года.

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