Создан в гараже: 44 года назад Джобс и Возняк открыли продажу Apple I – одного из первых ПК

44 года назад, 3 января 1977-го изобретатели и основатели компании Apple Стив Джобс и Стив Возняк начали продажу одного из первых персональных компьютеров под названием Apple I. Он был создан в гараже семьи Джобс.

В 1970-х вычислительные машины разрабатывались для выполнения сложных математических задач в государственных ведомствах. Никто и не предполагал, что подобное устройство сможет работать для обычного человека у него дома.

Работу над персональным компьютером Возняк и Джобс начали в 1975 году в Пало-Пальто (Калифорния). Первый его прототип был собран на базе процессора MOS Technology 6502.

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Apple I отличался от других любительских компьютеров того времени, которые продавались в виде комплектов для сборки, тем, что был полностью собран на плате с тремя десятками микросхем.

Однако для использования ПК все же нужно было добавить к нему корпус, источник питания, клавиатуру и дисплей. Впоследствии разработчики выпустили плата для соединения с магнитофоном для хранения данных, которая продавалась по 75 долларов.

Чтобы собрать стартовый капитал в сумме 1,3 тысячи долларов, Стив Джобс продал свой автомобиль Volkswagen. Первая официальная презентация устройства состоялась в апреле 1977 года.

Затем разработчики подписали контракт с хозяином компьютерного магазина. Паул Тирелл согласился на поставку 50 компьютеров Apple I, которые должны были продаваться по цене 666,66 долларов (по рассказам, Стив Возняк любил числа с одинаковыми цифрами).

Примечательно, что создателей одного из первых ПК обвинили в использовании "демонского числа", после чего цену округлили. До начала 1980-х Возняк и Джобс продали около 5 миллионов устройств Apple.

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