Китайские хакеры взломали iPhone 13 Pro за 15 секунд: есть ли угроза для пользователей

На Международном соревновании по кибербезопасности Tianfu Cup группа хакеров Pangu Lab находясь удаленно взломала iPhone 13 Pro от Apple и взяла его под свой контроль. На это им потребовалось всего 15 секунд.

Как сообщило Forbes, взломщики смогли получить доступ к информации о владельце смартфона, к его фотографиям и всем приложениям. Они также смогли удалить часть данных на устройстве.

Отмечено, что хакеры Pangu Lab использовали при взломе уязвимости в ядре iOS 15 и браузере Safari.

"Чтобы заполучить доступ к смартфону и взломать его всего за считанные секунды, хакерам просто понадобилось, чтобы пользователь нажал на вредоносную ссылку, что и предоставило им доступ", – сказано в сообщении.

Видео дня

За взлом, в рамках соревнований, Pangu Lab получили награду – 330 тысяч долларов.

Известно, что на соревнованиях взламывали не только продукцию от Apple. Хакерам удалось обойти защиту Windows 10, Microsoft Exchange и Google Chrome.

Pangu Lab – это так называемые "белые" хакеры, которые специализируется на тестировании систем безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры из группировки FIN7 научились похищать личные данные пользователей через операционную систему Windows 11 через зараженные Word-файлы.