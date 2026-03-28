Суд признал Meta и Google виновными в том, что превратили жизнь ребенка в ад: он перестал спать и получил депрессию

Суд присяжных в Лос-Анджелесе (США) признал компании Meta и Google ответственными за депрессию и тревожность женщины, которая с детства активно пользовалась соцсетями. По решению суда пострадавшая должна получить 6 миллионов долларов компенсации.

По данным медиа, случай – один из первых, когда технологические компании фактически привлекли к ответственности за влияние соцсетей на психическое здоровье. Присяжные пришли к выводу, что дизайн платформ способствовал формированию зависимости у несовершеннолетних пользователей.

Претензии истицы

20-летняя Кейли, которая обратилась в суд, заявила, что создала аккаунты в YouTube и Instagram в детстве. По словам женщины, соцсети негативно повлияли на ее самооценку: она отдалилась от близких, у нее появились депрессия и дисморфия тела из-за постоянного сравнения себя с другими. Кейли рассказала, что постоянно проверяла количество "лайков" даже в школе, из-за этого не смогла сосредоточиться на учебе.

Адвокаты женщины утверждали, что бесконечная лента, постоянные уведомления, автозапуск видео и фильтры красоты делают пользователей приложений зависимыми от соцсетей. Защитники Кейли заявляли, что платформы намеренно создавались для формирования такой зависимости.

Какое решение принял суд

Присяжные постановили, что Meta и Google должны выплатить по 3 миллиона долларов. При этом 70% суммы приходится на Meta. Медиа отмечают, что такое решение считается знаковым, ведь впервые приложения социальных сетей были фактически признаны вредными, из-за их влияния на мозг детей и подростков.

Присяжные согласились с аргументом, что приложения Instagram от Meta и YouTube от Google созданы таким образом, чтобы удерживать пользователей и вызвать зависимость. Руководство компаний знало об этих рисках и не позаботилось о надлежащей защите детей.

Как отреагировали Meta и Google

Представители компаний Meta и Google заявили, что планируют обжаловать вердикт и готовят апелляцию. В Meta отметили, что проблемы психического здоровья подростков не могут объясняться влиянием одного приложения. В то же время представитель Google Хосе Кастаньеда заявил, что YouTube – стриминговая платформа, а не социальная сеть.

Кроме того, в суде рассмотрели внутренние документы Meta. В записях говорилось об обсуждении способов привлечения детей и подростков к платформам. Вместе с тем основатель Meta Марк Цукерберг заявил, что безопасность молодых пользователей всегда была приоритетом компании.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Индия вызвала руководителей Google и Meta из-за подозрений в содействии рекламе азартных онлайн-приложений и отмывании денег. Расследование касается доходов, полученных с нарушением рекомендаций правительства о запрете ставок, и может иметь серьезные последствия для обеих корпораций.

