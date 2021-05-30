Составлен топ смартфонов по цене и качеству. Фото

Китайский смартфон Huawei Nova 7 назван самым сбалансированным Android- устройством по соотношению производительности и цены.

Список был составлен по результатам бенчмарка AnTuTu. Лидер рейтинга Huawei Nova 7 построенный на процессоре Kirin 985 в конфигурации памяти 8/256 ГБ, передает Qizchina.

На втором месте оказался также смартфон из Китая – Honor 30 на основе того же чипа. Третье место в рейтинге получил Redmi 10X 5G с чипом MediaTek Dimensity 820, оснащённый 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

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Также в десятку лучших сбалансированных смартфонов попали: Huawei nova 7 SE на базе Kirin 820 5G, realme Q2 5G с процессором Dimensity 800U, Xiaomi Mi10T Lite 5G, а также Redmi K30 5G, Samsung Galaxy A52 5G, realme 7 5G и Mi10 Lite 5G.

Напомним, что ранее был составлен топ-10 самых популярных смартфонов за первый квартал 2021 года. Также был назван новый топ самых мощных Android-смартфонов.

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