На миллионах смартфонов нашли опасную уязвимость для хакеров

В Android-смартфонах на базе процессора Qualcomm нашли критическую уязвимость, которой могли воспользоваться хакеры для прослушки устройств.

Об этом говорится в отчете компании Check Point Research. По данным экспертов, под угрозой оказались около 40% смартфонов во всем мире.

Специалисты пояснили, что в ряде чипов Qualcomm есть уязвимость между программным уровнем модема и службой отладчика, что позволяет динамически исправлять программное обеспечение и обходить стандартные механизмы безопасности.

По данным экспертов, такие пробои могут использоваться вредоносными приложениями для перехвата журнала звонков, текстовых и голосовых сообщений, а в некоторых случаях и для прослушки смартфона.

В отчете указано, что под угрозой оказались миллионы пользователей. Причем пробои в безопасности могут наблюдаться в устройствах различных производителей, включая Google, Samsung, LG, OnePlus, Xiaomi и другие.

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