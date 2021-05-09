Назван новый топ самых мощных Android-смартфонов

Смартфон Black Shark 4 Pro назван самым мощным Android-устройством за апрель 2021 года.

Рейтинг смартфонов составили разработчики бенчмарка AnTuTu. В топовую десятку вошли аппараты на новом процессоре Snapdragon 888.

На первом месте оказался геймерский смартфон от компании Xiaomi – Black Shark 4 Pro со средним баллом 860 467. "Серебро" досталось также китайскому устройству OPPO Find X3 Pro с 831 801 баллами. В тройке лидеров также оказался "китаец" ZTE Nubia Red Magic 6 Pro, производительность которого оценена бенчмарком в 828 649 баллов.

Далее в топ-10 расположились такие мощные Android-смартфоны: OnePlus 9 Pro (826 004), Black Shark 4 Pro (821 571), vivo X60 Pro+ (815 884), iQOO 7 (815 589), OnePlus 9 (809 703), Xiaomi Mi11 Ultra (808 131) и Xiaomi Mi11 (801 900) соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы лучшие смартфоны на iOS и Android в 2021 году.