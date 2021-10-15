Составлен рейтинг лучших Android-смартфонов по невысокой цене

Китайский смартфон Xiaomi Mi11 Youth Edition назван лучшим Android-смартфоном в средней ценовой категории. Аппарат построен н базе процессора Snapdragon 780G в конфигурации 8 Гб внутренней памяти оперативной и 128 Гб внутренний накопитель.

Рейтинг смартфонов за сентябрь 2021 года составил бенчмарк AnTuTu. На втором месте оказались почти аналогичные смартфоны Honor 50 Pro и Honor 50 с процессорами Snapdragon 778G.

Далее топе средних смартфонов оказались OPPO Reno6 5G на MediaTek Dimensity 900 с 12 ГБ оперативки и Redmi 10X 5G (6/128 ГБ, процессор Dimensity 820).

Видео дня

На шестом и седьмом месте разместились Q3 Pro и OPPO K9 5G на основе процессора Snapdragon 768G. Далее идут Huawei nova 8 Pro и iQOO Z3. Замыкает топ-10 Huawei nova 8 в базовой конфигурации.

Ранее были названы самые мощные Android-флагманы.

Как сообщал OBOZREVATEL: