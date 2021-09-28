Google прекратила поддержку устройств со старыми версиями Android: что нужно знать пользователям

Компания Google с 27 сентября прекратила поддержку своих сервисов: Google Maps, YouTube, Gmail и другие приложения были отключены на смартфонах с версией операционной системы Android 2.3.7 Gingerbread и ниже.

В компании заявили, что они прекращают поддержку ОС "в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасности наших пользователей". Об этом передает The Sun.

Сообщается, что с 27 сентября при попытке зайти на учетную запись пользователю будет выдавать ошибку. Попытка добавить учетную запись Google Calendar или Gmail в меню настроек устройства приведет к той же ошибке.

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Чтобы продолжить использование Google сервисов необходимо обновить ОС на смартфоне до Android 3.0 или более поздней версии. Проверить версию ОС можно в настройках устройства перейдя в расширенные настройки системы – Обновление системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети назвали лучшие Android-смартфоны, которые представлены в различных ценовых категориях. В список попали много китайский устройств.

Смартфоны ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro от компании Asus названы самыми мощными Android-смартфонами в мире.

В сети появились поддельные приложения для Android-смартфонов, которые могут содержать вирусы. Среди таких подделок уже известны: медиаплеер VLC, "Антивирус Касперского", а также клиентские программы FedEx и DHL.