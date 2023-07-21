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Все хуже, чем считалось: столкновение аппарата NASA с астероидом разбросало его обломки на тысячи километров. Фото

Дмитрий Иванческул
Техно Oboz
3 минуты
1,4 т.
Все хуже, чем считалось: столкновение аппарата NASA с астероидом разбросало его обломки на тысячи километров. Фото

В результате столкновения космического аппарата DART (Double Asteroid Redirection Test – в переводе Двойной тест на перенаправление астероида) с астероидным спутником Диморфосом с поверхности последнего было выброшено 37 больших валунов, разлетевшихся на тысячи километров.

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Обломки были обнаружены группой исследователей, изучавших данные телескопа "Хаббл". О своем открытии ученые рассказали в статье для The Astrophysical Journal Letters.

Столкновение аппарата DART и 160-метрового Диморфоса произошло 26 сентября 2022 года и было объявлено успешным, поскольку благодаря этому астероидный спутник удалось сместить с его начальной траектории. Таким образом, NASA проверяло теорию о том, возможно ли сбить астероид с курса, если он, например, будет угрожать Земле.

Впоследствии, правда, оказалось, что удар был значительно сильнее, и Диморфос ускорил свое вращение вокруг Дидимоса не на 7 минут, как планировали в NASA, а на 33 минуты. Подробнее об этом здесь.

Поверхность Диморфоса

Теперь же благодаря телескопу "Хаббл" было обнаружено, что в результате столкновения с Диморфосом было выброшено 37 валунов, размером от 1 метра до почти 7 метров! Их разбросало на площадь примерно 10 тысяч километров.

Сначала астронавты решили, что речь идет об обломках, отбитых от астероида в результате столкновения, но оказалось, что это камни, лежавшие на поверхности Диморфоса.

Команда астрономов в статье отмечает, что по космическим меркам валуны очень малы, поэтому увидеть их удалось лишь благодаря высокой чувствительности "Хаббла".

Изображения валунов, окружающих Диморфос, были сделаны 19 декабря 2022 года.

Валеты, взлетевшие с Диморфоса

За несколько мгновений до столкновения камера DRACO DART послала изображение Диморфоса, на котором видна поверхность, покрытая валунами разных форм и размеров. Астрономы пока не уверены, как именно валуны были "подняты" с поверхности астероида.

Предполагается, что они могли быть частью большого шлейфа выброса, наблюдаемого "Хабблом" и другими обсерваториями после столкновения. Или же, как предполагают ученые, сейсмическая волна от удара могла встряхнуть астероид и выбросить обломки.

"Количество, размеры и формы валунов, сфотографированных с помощью "Хаббла", согласуются с тем, что они являются объектами, смещенными с примерно 2% поверхности (Диморфоса) вследствие удара DART", – написала команда в своей статье.

Ученые также рассказали, что валуны удаляются от астероида на сравнительно медленной скорости – 0,8 километра в час.

"Это впечатляющее наблюдение – гораздо лучше, чем я ожидал. Мы видим облако валунов, несущих массу и энергию от целых столкновений. Количество, размеры и формы валунов согласуются с тем, что они были сбиты с поверхности Диморфоса в результате столкновения", – сказал планетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Джуитт.

DART весил 610 кг и врезался в Диморфос на скорости примерно 22 530 км/ч. Столкновение снизило орбитальную скорость астероида и уменьшило радиус его орбиты.

DART вырыл на поверхности Диморфоса кратер, выбросивший в космос более 990 тонн обломков. Столкновение также изменило траекторию движения и материнского астероида – Дидимоса. Благодаря новым данным, астрономы почти уверены, что Диморфос является обломочным астероидом. Это астероиды, состоящие из собранных фрагментов разбитых монолитных астероидов и гораздо более распространенные в Солнечной системе, чем считалось ранее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что столкновения астероидов с Землей могут быть значительно более катастрофическими, чем считали ученые.

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