Все хуже, чем считалось: столкновение аппарата NASA с астероидом разбросало его обломки на тысячи километров. Фото

В результате столкновения космического аппарата DART (Double Asteroid Redirection Test – в переводе Двойной тест на перенаправление астероида) с астероидным спутником Диморфосом с поверхности последнего было выброшено 37 больших валунов, разлетевшихся на тысячи километров.

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Обломки были обнаружены группой исследователей, изучавших данные телескопа "Хаббл". О своем открытии ученые рассказали в статье для The Astrophysical Journal Letters.

Столкновение аппарата DART и 160-метрового Диморфоса произошло 26 сентября 2022 года и было объявлено успешным, поскольку благодаря этому астероидный спутник удалось сместить с его начальной траектории. Таким образом, NASA проверяло теорию о том, возможно ли сбить астероид с курса, если он, например, будет угрожать Земле.

Впоследствии, правда, оказалось, что удар был значительно сильнее, и Диморфос ускорил свое вращение вокруг Дидимоса не на 7 минут, как планировали в NASA, а на 33 минуты. Подробнее об этом здесь.

Теперь же благодаря телескопу "Хаббл" было обнаружено, что в результате столкновения с Диморфосом было выброшено 37 валунов, размером от 1 метра до почти 7 метров! Их разбросало на площадь примерно 10 тысяч километров.

Сначала астронавты решили, что речь идет об обломках, отбитых от астероида в результате столкновения, но оказалось, что это камни, лежавшие на поверхности Диморфоса.

Команда астрономов в статье отмечает, что по космическим меркам валуны очень малы, поэтому увидеть их удалось лишь благодаря высокой чувствительности "Хаббла".

Изображения валунов, окружающих Диморфос, были сделаны 19 декабря 2022 года.

За несколько мгновений до столкновения камера DRACO DART послала изображение Диморфоса, на котором видна поверхность, покрытая валунами разных форм и размеров. Астрономы пока не уверены, как именно валуны были "подняты" с поверхности астероида.

Предполагается, что они могли быть частью большого шлейфа выброса, наблюдаемого "Хабблом" и другими обсерваториями после столкновения. Или же, как предполагают ученые, сейсмическая волна от удара могла встряхнуть астероид и выбросить обломки.

"Количество, размеры и формы валунов, сфотографированных с помощью "Хаббла", согласуются с тем, что они являются объектами, смещенными с примерно 2% поверхности (Диморфоса) вследствие удара DART", – написала команда в своей статье.

Ученые также рассказали, что валуны удаляются от астероида на сравнительно медленной скорости – 0,8 километра в час.

"Это впечатляющее наблюдение – гораздо лучше, чем я ожидал. Мы видим облако валунов, несущих массу и энергию от целых столкновений. Количество, размеры и формы валунов согласуются с тем, что они были сбиты с поверхности Диморфоса в результате столкновения", – сказал планетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэвид Джуитт.

DART весил 610 кг и врезался в Диморфос на скорости примерно 22 530 км/ч. Столкновение снизило орбитальную скорость астероида и уменьшило радиус его орбиты.

DART вырыл на поверхности Диморфоса кратер, выбросивший в космос более 990 тонн обломков. Столкновение также изменило траекторию движения и материнского астероида – Дидимоса. Благодаря новым данным, астрономы почти уверены, что Диморфос является обломочным астероидом. Это астероиды, состоящие из собранных фрагментов разбитых монолитных астероидов и гораздо более распространенные в Солнечной системе, чем считалось ранее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что столкновения астероидов с Землей могут быть значительно более катастрофическими, чем считали ученые.

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