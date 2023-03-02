NASA успешно протаранило астероид, но дальше все пошло не по плану: ученые удивлены. Видео

В сентябре 2022 года NASA впервые в истории провела успешное столкновение космического аппарата DART с астероидом Диморфос, чтобы проверить, возможно ли сбить его с существующей траектории. Тогда же космическое агентство заявило об успешном проведении миссии. Однако ученые, продолжавшие следить за тем, как будет вести себя "жертва" землян, были удивлены тем, что они увидели.

Видео дня

В научном журнале Nature опубликовано сразу пять статей о том, что увидели ученые и как это может помочь человечеству в будущем. Издание ScienceAlert пересказывает основное из них.

Зачем нужно было таранить астероид?

В NASA не отличают ненавистью к астероидам, желанием что-нибудь поломать или просто выбросить деньги на ветер. Идея с тем, что бы протаранить космическим аппаратом астероид, кружащийся вокруг Земли, имела совершенно научную основу.

Таким образом ученые пытались узнать, способно ли человечество изменить траекторию астероида, если вдруг он будет лететь в направлении Земли и будет угрожать человечеству проблемами.

Не то чтобы это был насущный вопрос, поскольку ближайшие 100 лет ни один из известных астероидов человечеству не грозит, но лучше убедиться заранее. Тем более, что сбивать астероид с орбиты, как считают ученые, нужно за 10 лет до столкновения.

Что обнаружили ученые

Сразу же после тестового столкновения DART с астероидом, в NASA заявили об успешности миссии и подтвердили, что астероид в результате удара изменил свою орбиту. Но, как оказалось, интересное началось дальше.

Астероид Диморфос, диаметром 160 метров, вращается вокруг большего собрата – 780-метрового Дидимоса примерно раз в 11,9 часа, после столкновения, по расчетам ученых, период обращения должен был измениться примерно на 7 минут. И столкновение действительно привело к изменившемуся периоду вращения, но…

В статье под руководством планетарного астронома Кристины Томас из Университета Северной Аризоны (США) говорится, что следующие исследования показали, что произошло значительно большее изменение и теперь Диморфос вращается вокруг Дидимоса на 33 минуты быстрее, чем до столкновения. Результаты проверили дважды, используя разные методы, но данные оказались правильными.

Ученые поняли, что столь сильное изменение орбитального периода не могло случиться благодаря передаче импульса от космического аппарата DART. Так что исследования продолжились.

В статье под руководством астронома Цзянь-Ян Ли из Института планетарных наук (США) подробно проанализировали данные о материале, выброшенном из астероида в результате столкновения. Оказалось, что после столкновения Диморфос продолжал выбрасывать хвосты пыли еще почти две недели.

Исследователи из Института SETI в США также подтвердили значительный выброс пыли. Они наблюдали за яркостью Диморфоса до, во время и после столкновения. Оказалось, что к своей первоначальной яркости астероид вернулся только через три недели после столкновения. По расчетам исследователей, Диморфос за этот период потерял от 0,3 до 0,5 процента своей общей массы.

Астроном Эндрю Чен из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Гопкинса (США) вместе с командой также следили за астероидом после столкновения и смогли определить, что именно выброс пыли передал Диморфосу больше импульса, чем космический аппарат DART в момент столкновения.

Вот, как увидел это столкновение телескоп Hubble

Наконец, команда под руководством планетолога Терика Дэйли из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса (США) реконструировала столкновение на основе собранных данных, включая временную шкалу, предшествующую столкновению, детальную характеристику места столкновения, а также размер и форму Диморфоса.

Их выводы оказались многообещающими. Удалось установить, что человечество может успешно отклонить астероид с его курса, имея ограниченные знания о его составе и состоянии поверхности без проведения дорогостоящей и длительной разведывательной миссии.

Учитывая это информация, которую мы получаем от DART, бесценна. Она будет способствовать моделированию и планированию будущих отклонений астероидов для лучшего прогнозирования последствий столкновения космических аппаратов.

"Успешное столкновение космического аппарата DART с Диморфосом и произошедшее в результате изменение орбиты Диморфоса демонстрирует, что технология кинетических ударных элементов является жизнеспособной техникой для потенциальной защиты Земли в случае необходимости", – резюмировали Дейли и его команда.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о прогнозах ученых по поводу того, что может произойти с человечеством в случае столкновения астероида с Землей.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.