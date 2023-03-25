Столкновения астероидов с Землей могут быть значительно более катастрофическими, чем считали ученые

Последствия падения астероидов на Землю, вероятно, значительно более катастрофичны, чем ученые считали ранее. Дело в том, что наша планета хорошо скрывает шрамы, полученные в результате таких космических инцидентов. Такие просчеты могут оказаться настоящей проблемой для человечества.

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Такое мнение высказал главный научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джеймс Гарвин. Как пишет Science Alert, по мнению ученого, ошибочные расчеты могут привести к тому, что падение астероида повлечет за собой значительно большие разрушения, чем того ожидают, а это может превратится в трагедию.

Если он прав, вероятность столкновения с чем-то неприятным может быть выше, чем предполагают текущие оценки.

Во время презентации своего исследования Гарвин красноречиво объяснил, что ошибки в расчетах приведут к тому, что "может произойти серьезное дерьмо".

Самое известное из всех падений метеоритов, приведшее к вымиранию динозавров, произошло 66 миллионов лет назад, пробив дыру в земной коре на месте современного полуострова Юкатан. Это был 10-километровый астероид, похожий на те, которые падали на Землю примерно 100 миллионов лет назад.

Однако, как отметил ученый, даже значительно меньшие астероиды, упав на Землю, могут поднять достаточно пыли, чтобы накрыть планету и потенциально привести к многолетнему голоду. По некоторым оценкам, падение километровых астероидов на Землю происходит в среднем каждые плюс-минус 600 000 лет.

Точную дату для такого столкновения вычислить фактически невозможно, ученые пытаются следить за небом, чтобы не упустить потенциальную опасность из космоса, но, вероятно, исследования Земли тоже могут дать нам необходимые данные.

Речь идет о кратерах, оставленных в результате столкновений с астероидами, которые могут многое рассказать о том, что произошло в прошлом. Проблема лишь в том, что "читать" эти кратеры становится все труднее из-за динамических ветров, воды и тектонических процессов, которые постоянно происходят на поверхности Земли.

Гарвин вместе с командой исследовали новые спутниковые снимки в высоком разрешении, чтобы изучить остатки некоторых крупнейших ударных кратеров, образовавшихся за последний миллион лет.

Анализ показал, что некоторые из этих кратеров имеют слабые кольца вне того, что считалось их внешними краями. Это фактически делает их больше, чем предполагалось ранее.

Например, как рассказал Гарвин, кратер в Казахстане под названием Жаманшин был образован вследствие падения астероида размером 200-400 метров и имеет ширину примерно 12-14 километров. Столкновение произошло около 90 000 лет назад – это "самый молодой" удар, который потенциально мог привести к ядерной зиме на Земле.

Однако, согласно новому анализу, результаты этого столкновения, вероятно, были значительно больше. Оригинальный кратер, согласно новым подсчетам, достигал около 30 километров в поперечнике.

Диаметры краев трех других крупных кратеров, исследовавшихся командой Гарвина, также "выросли". Все они удвоились или утроились в размерах.

Однако исследователи не исключают, что их выводы могут оказаться несколько преждевременными. Вполне возможно, что то, что они считают новыми кольцами кратеров – это лишь обломки, которые были выброшены при ударе и осыпались обратно. Также учёные не исключают, что имеют дело с фантомными данными.

Тем не менее, Гарвин убежден, что такие исследования важно проводить, чтобы человечество лучше было готово к вероятной катастрофе.

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