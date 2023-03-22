Вероятную разгадку тайны появления жизни на Земле обнаружили на далеком астероиде

Ученым впервые в истории удалось обнаружить на внеземном объекте ключевые строительные блоки РНК. Японские исследователи обнаружили на поверхности астероида Рюгу урацил, одну из пяти нуклеиновых основ, составляющих генетический код человека, а также ниацин – форму витамина В3, отвечающего за метаболизм. Также был обнаружен ряд других органических молекул.

Видео дня

Об этом говорится в отчете, опубликованном в журнале Nature Communications. Это открытие может быть подтверждением теории о том, что основа для появления жизни на Земле была занесена из космоса. Это также свидетельствует о том, что жизнь в зачаточном состоянии может существовать где-нибудь в Солнечной системе.

"Поскольку урацил и другие нуклеиновые основания присутствуют в космосе, это означает, что ингредиенты для нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) присутствуют в этой среде", – заявил ведущий автор исследования, астрохимик из Университета Хоккайдо в Японии Ясухиро Оба, пишет Live Science.

Оба добавил, что, по его мнению, "трудно исключить возможность того, что некоторые формы жизни присутствуют во внеземной среде".

Пять нуклеиновых основ – аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил – в сочетании с рибозой и фосфатом образуют ДНК и РНК, составляющие генетический код всей жизни на Земле. Именно из РНК образуются белки, строящие и поддерживающие клетки, а также создающие больше копий ДНК.

Открытие японских ученых было сделано благодаря космическому аппарату Hayabusa2, отправленному для получения образцов породы, из которой состоит астероид Рюгу. Считается, что астероид происходит из той же туманности, которая около 4,6 млрд лет назад дала жизнь Солнцу и планетам нашей системы.

В образцах, которые Hayabusa2 отправил на Землю, были обнаружены и другие строительные блоки для жизни, включая 15 разных аминокислот.

"Происхождение жизни на Земле является спорным вопросом, поскольку предлагаются различные потенциальные среды, включая океанические гидротермальные источники и горячие источники на суше. Однако, несомненно, что в определенный момент жизни были необходимы аминокислоты для синтеза белков, отвечающих за ряд биологических функций, таких как катализация метаболических реакций, репликация ДНК, транспортировка молекул и формирование структуры клеток и организмов", – заявили исследователи.

Несмотря на то, что образцы из Рюгу намекнули ученым на разгадку тайны появления жизни на Земле, они задали другой вопрос: откуда именно взялись эти основы для появления жизни на самом Рюге или в туманности, из которой он происходит. Пока у ученых на это нет ответа, но есть теория.

Ученые предполагают, что аминокислоты и нуклеотиды могли образоваться, когда межзвездный лед (из которого состоял астероид) был пронизан интенсивными космическими лучами. Они, вероятно, расщепили простые молекулы, в частности формальдегида, аммиака и цианистого водорода и восстановили их в более сложных конфигурациях. Впоследствии астероид, подобный Рюгу, мог занести эти молекулы на Землю, где они зародили жизнь в первобытных океанах.

Кроме Рюгу, человечество также изучает астероид Бенну, образцы с которого собрал в 2021 году космический аппарат NASA OSIRIS-REx. Когда в сентябре 2023 года эти образцы вернутся на Землю, у ученых, вероятно, будут новые подсказки относительно эволюции Солнечной системы и ее материалов, а также намеки на то, как из них возникла жизнь.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал об ученых, выдвинувших новую теорию зарождения жизни на Земле.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.