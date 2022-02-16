Ученые выдвинули новую теорию зарождения жизни на Земле

Исследователи в США создали в лаборатории химическую реакцию с использованием цианида, которая могла вызвать образование органической жизни на Земле 4 миллиарда лет назад. Это открытие также поможет в поиске признаков жизни на других планетах.

Об этом пишет журнал BBC Science Focus. Химики из Scripps Research обнаружили, что соединение, содержащее атом углерода, связанный с атомом азота, могло стать причиной некоторых из первых метаболических реакций на Земле, в результате которых из углекислого газа образовались соединения на основе углерода.

Метаболические реакции – это реакции, которые создают энергию из пищи и необходимы для поддержания жизни.

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Чтобы сделать свое открытие, команда сосредоточилась на ряде химических реакций, которые объединяют углекислый газ и воду. Они используются для создания более сложных соединений, необходимых для жизни, известных как обратный цикл трикарбоновых кислот или цикл r-TCA.

Цикл используется некоторыми бактериями, которые в настоящее время существуют на Земле. Но он основан на использовании сложных белков, которые еще не сформировались на планете 4 миллиарда лет назад.

Предыдущие исследования показали, что некоторые металлы могут вызывать те же реакции в очень жарких и очень кислых условиях. Но у команды из Scripps было предчувствие, что другое химическое соединение тоже может сделать это, только в менее экстремальных условиях, наблюдаемых на ранней Земле.

Поскольку ученые знали, что цианид присутствует в атмосфере, они смогли наметить набор реакций, которые потенциально могли использовать этот смертельный химикат для производства более сложных органических молекул из углекислого газа, а затем протестировали их в лаборатории.

К сожалению, эксперимент не дает убедительных доказательств участия цианида в этом процессе на ранней Земле. Но он предлагает свежий взгляд на происхождение жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, изменение орбиты Земли могло спровоцировать появление и развитие сложной формы жизни во время периода глобального оледенения, который длился в период от 720 до 635 миллионов лет назад.