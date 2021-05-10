В Украине хотят построить свой космодром и запустить спутники для обороны

Украина планирует построить свой космодром и вступить в Европейское космическое агентство.

Об этом в эфире телеканала "Перший діловий" заявил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай. Также будет создана и выведена на орбиту спутниковая группировка, в частности, для оборонных целей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, в задачи спутников будут входить зондирование Земли и предотвращение катастроф.

Тафтай пояснил, что речь идет о семи спутниках, среди которых "Сич 2-1-30". Последний, который планируется запустить в декабре 2021 года, проходит испытания.

Озвученные планы должны быть реализованы в рамках новой космической программы, которая рассчитана на пять лет. На нее потребуется около 15 миллиардов гривен – по 3 млрд в год.

Построить и запустить до конца 2021-го собственный спутник президент Владимир Зеленский поручил еще в начале года.

Глава государства тогда отметил, что аппарат будет обеспечивать государственный портал Национальной инфраструктуры геопространственных данных актуальной информацией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина ведет переговоры с компанией американского изобретателя Илона Маска SpaceX по сотрудничеству для запуска спутника дистанционного зондирования Земли.