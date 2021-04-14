У Росії захотіли побудувати нову космічну станцію

У Росії на закритій нараді з президентом РФ Володимиром Путіним вирішили будувати нову орбітальну станцію замість застарілої Міжнародної космічної станції.

Як пише "МК", на нараді було вирішено не продовжувати роботу МКС до 2030 року, бо вона зносилася і на корпусі стали з'являтися тріщини.

"Дійсно, йшлося під час наради про те, що МКС і наш вітчизняний сегмент не вічні, конструкція втомлюється згодом, і рано чи пізно буде потрібно ухвалювати остаточне рішення. І доцільність продовження цієї роботи й опрацювання цього питання дійсно було акцентована під час наради. Це дійсно так", – підтвердив інформацію про нову станцію прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше в РФ було показано проєкт російської національної орбітальної службової станції (РОСС), яка повинна стати заміною для Росії участь у МКС. Імовірно, російський сегмент "Зірка" на МКС законсервують у 2025 році.

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