В Израиле обнаружили останки неизвестного ранее вида древнего человека. Фото

Израильские археологи нашли останки нового типа доисторического человека, который жил около 400 тысяч лет назад. Ученые отметили, что новый вид пересекался с Homo Sapiens.

Останки были найдены при раскопках в шахте цементного завода Нешер, передает Saxon. В ходе исследований были найдены фрагменты черепа и челюсти вида, который получил название Homo Nesher Ramla. Анализ зубов, структуры черепа и подбородка показал, что они сильно отличаются от морфологии современного человека.

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В свою очередь, он имеет общие характеристики с неандертальцами, в частности, его зубы и челюсть, в то время как его череп напоминает череп других архаичных представителей Homo.

Археологи говорят, что Homo Nesher Ramla может стать связующим звеном между неандертальцами и Homo Sapiens. По их мнению, найденный тип древнего человека мог быть "пропавшей популяцией, которая спаривалась с современными людьми 200 тысяч лет назад".

Вместе с останками человека было найдено большое количество костей животных, включая лошадей, оленей, быков и каменные орудия труда.

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