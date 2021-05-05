В Мексике нашли таинственные отпечатки рук древних майя. Фото

В Мексике в древней пещере майя ученые нашли таинственные раскрашенные отпечатки рук.

По мнению археологов, эти отпечатки связаны с древним ритуалом совершеннолетия древних майя, передает Reuters.

Отмечается, что на стенах в пещере нашли 137 гравюр, в основном сделанные детьми. Возраст отпечатков более 1200 лет, что говорит об эпохе, когда крупные города современной южной Мексики и Центральной Америки процветали на фоне крупных достижений человечества по математике и искусству.

"Они оставили свои руки на стенах черными, что символизировало смерть, но это не означало, что их собираются убить, а скорее смерть с ритуальной точки зрения. Впоследствии эти дети оставили красные отпечатки на руках, что было отсылкой к войне или жизни", – пояснил археолог Серджио Грожан.

Сама пещера расположена недалеко от северной точки полуострова Юкатан в Мексике, где находятся высокие пирамиды городских центров, таких как Ушмаль и Чичен-Ица.

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи выяснили, что, кроме табака, курили древние майя.