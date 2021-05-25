Найдено новое мутационное отличие человека от неандертальца

Ученые обнаружили новую мутацию в геноме современного человека, которая отличает его от неандертальца. Найденная мутация внесла вклад в отделение человека в отдельный вид.

Об этом сообщает журнал eLife. Исследователи пояснили, что изучили изменения в геноме человека, которые уменьшили стабильность фермента аденилосукцинат лиазы (отдельный класс ферментов – Ред.) и привело к снижению синтеза пурина (химическое соединение – Ред.). Ученые пояснили, что новая мутация характерна только для человека, у других приматов и неандертальцев ее нет.

Для подтверждения своей теории ученые провели опыты на мышах. Подопытные мыши начинали производить меньше пуринов, и, наоборот, внесение предкового варианта гена в человеческие клетки приводило к соответствующим метаболическим изменениям.

"Расшифрованный генома человека – мощный инструмент в руках ученых, но, к сожалению, не объясняющий все фенотипические различия между людьми. Изучение метаболитного состава тканей может дать подсказки к причинам функциональных изменений", – отметили авторы научной работы.

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