Ученые рассказали, когда в Крыму вымерли неандертальцы

В Крыму жили неандертальцы, которые вымерли около 40 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют останки с археологической стоянки Кабази II.

Открытие сделали британские палеоантропологи, пишет Journal of Human Evolution. Ученые изучили кости и древесный уголь, которое относятся к западно-крымской мустьерской культуре.

Ученые рассказали, что современные исследования показали значительные проблемы с достоверностью у радиоуглеродного датирования находок конца среднего палеолита Евразии, которые приводят к "омоложению" костей древностью более 30 тысяч лет.

Исследователи, проведя повторное датирование по современным стандартам, пришли к выводу, что неандертальским останкам из Кабази II не менее 50 тысяч лет. Они отметили, что схожее "омоложение" может быть характерно и для других крымских стоянок, например, Буран-Кая III, Заскальной VI и других. Исходя из этого, ученые предположили, что неандертальцы вряд ли присутствовали в Крыму позднее 40 тысяч лет назад.

Стоянка Кабази II расположена в Крыму в долине реки Альма на высоте около 90 метров над урезом воды в Бахчисарайском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сказали, что небольшая группа неандертальцев привнесла часть своего ДНК в современных людей в результате скрещивания с ними десятки тысяч лет назад.

Также было установлено, что младенцы неандертальцев развивались так же, как и дети современных людей.