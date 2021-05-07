Археологи нашли самую древнюю могилу человека в Африке. Фото

В Кении археологи обнаружили самое древнее из известных преднамеренных захоронений человека в Африке.

Находку сделали в пещере Панга-я-Саиди, расположенной к северу от города Момбаса, где в могиле нашли тело 3-летнего ребенка возраст которого около 78,3 тысячи лет, передает Daily Mail.

Ученые рассказали, что тело ребенка лежало на правом боку, подтянув ноги к груди. По расположению черепа определили, что под голову была положена подушка из природных материалов, например, листья или трава. Вокруг тела не было найдено никаких подношений или украшений.

Останки назвали "Мтото", что на языке суахили означает "ребенок". Однако пол установить не удалось.

Впервые останки в могиле обнаружили в 2013 году, а всю могилу раскопали в 2017 году. Однако кости были слишком хрупкими, чтобы их можно было полностью выкопать и изучить в полевых условиях. Поэтому часть почвы, содержащей тело, была доставлена в лабораторию для более тщательного анализа.

Эксперты подчеркнули, что захоронение Мтото свидетельствует о человеческих ритуалах, когда община работала вместе, чтобы провести церемонию.

Добавим, Мтото – самое раннее захоронение, когда-либо обнаруженное в Африке. Но в Евразии были найдены могилы Homo sapiens и неандертальцев, возраст которых насчитывает 120 тысяч лет.

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