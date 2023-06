Ученые обнаружили неожиданный фактор, заставляющий нас быстрее стареть: как уменьшить его влияние

Старение – неизбежный биологический процесс, однако некоторые факторы могут ускорить его в разы. В канадском Университете МакМастера провели исследование, по результатам которого обнаружили, что депрессия приводит к более быстрому старению организма.

Эмоциональная нестабильность, вызванная депрессией, не только нарушает регуляцию физиологических систем, но является причиной быстрого биологического износа. Таким образом, научно доказано – частые стрессы ускоряют старость. Детали рассказало издание SciTech Daily.

Исследование было опубликовано в The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. Еще одним фактором является проживание в экономических и социально неблагополучных городских районах. Здесь прослеживается вполне логичная взаимосвязь с предыдущим пунктом: бедные люди фактически ведут борьбу за выживание, живя от зарплаты до зарплаты, а иногда и не имея возможности найти работу. Естественно, это негативно влияет на эмоциональное состояние. Плюс разнообразные зависимости – алкогольная, табачная или наркотическая, плюс хронические заболевания, плюс плохое питание или недоедание – как следствие, процесс старения ускоряется поразительными темпами.

"Мы использовали методы на основе метилирования ДНК, известные как эпигенетические часы. (Метилирование ДНК – модификация молекулы ДНК без изменения ее нуклеотидной последовательности – ред). Мы изучали процесс старения на клеточном уровне, оценивая разницу между хронологическим и биологическим возрастом", – объяснил Девья Джоши, первый автор исследования и научный сотрудник Университета МакМастера.

Результаты показали, что депрессивные симптомы тесно связаны с ускорением эпигенетического возраста. То есть эмоциональная стабильность, здоровый образ жизни и умеренные занятия спортом действительно могут замедлить старение.

Ученые использовали 10-точечную стандартизированную шкалу депрессии. Исследователи выявили закономерность: риск смерти ускорялся на один месяц при каждом увеличении балла симптомов депрессии.

Материальная депривация связана с невозможностью получить доступ к благам и удобствам современной жизни. Речь идет как об элементарных потребностях: жилье и питание, так и о вторичных – наличии автомобиля, высокоскоростного Интернета или заведений отдыха.

Ученые изучили эпигенетические данные 1445 участников, принявших участие в Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA).

"Наблюдая за одной группой участников в течение 20 лет, мы сможем определить, являются ли эпигенетические изменения стабильными или обратимыми со временем. Мы также получим понимание механизмов, приводящих к ускоренному эпигенетическому старению", – резюмировал Парминдер Райна, профессор кафедры методов исследования здоровья, доказательств и влияния в Университете МакМастера

