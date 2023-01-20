Ученые приблизились к разгадке, что человек испытывает в момент смерти

Страх смерти – это страх неизвестности. Однако стоит ли бояться неотвратимого? Люди, имевшие предсмертный опыт, как правило, сообщают, что чувствовали умиротворение и покой.

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Возможно, это способ мозга примириться со своей смертностью. Или, может быть, происходит нечто более сложное. Издание Science alert сообщает, что ученые приблизились к разгадке момента перехода в потусторонний мир.

Ученые озвучили несколько теорий, объясняющих ощущения, подобные блаженному спокойствию. Некоторые ученые говорят, что это только физиологические изменения в мозге, связанные с отмиранием клеток.

Доктор Брюс Грейсон, профессор психиатрии и нейроповеденческих наук Университета Виргинии и соучредитель Международной ассоциации "Околосмертные исследования" рассказал, как меняется мозг после предсмертного опыта и что это может означать для будущей медицины.

Что чувствуют люди за мгновение до смерти

Грейсон обратил внимание на то, что когда дело доходит до описания ощущения приближающейся смерти, следует выделять физический и психологический уровень восприятия.

Физически это ассоциируется с чрезвычайно болезненными событиями, включая травму головы, сердечный приступ или остановку дыхания. Но психологически мозг стремится выключить чувство боли или, по крайней мере, стереть память о нем.

К примеру, Джулия Николсон, бывший генеральный директор, эксперт по исполнительному руководству и бизнес-консультант, сказала, что она видела, как лицо ее близких ярко вспыхивало перед ее глазами, одно за другим, во время автокатастрофы в 1980 году. Пережившие клиническую смерть часто рассказывают, что видели умерших близких или яркий свет в конце тоннеля.

Некоторые сообщали о процессе покидания своего тела, полёте над ним, ощущение физического тяжения в туннель со светом в конце или о духовной встрече с высшим существом.

Во время этих загробных переживаний, люди редко сообщают, что испытывали страх или боль – обычно это всепоглощающее чувство покоя и любви.

Некоторые из этих явлений невозможно объяснить наукой – по крайней мере пока. Но в 2022 году исследовательское сообщество NDE получило то, чего они никогда раньше не видели: сканирование мозга умирающего человека.

Сканирование мозга умирающего человека

В 2016 году 87-летнего мужчину подключили к электроэнцефалограмме или ЭЭГ, когда у него неожиданно случился сердечный приступ. Ученые опубликовали результаты в Frontiers of Aging Neuroscience.

В статье исследователи сообщили, что в течение 15 секунд до сердечного приступа мужчины сканирование ЭЭГ обнаружило высокочастотные мозговые волны, называемые гамма-колебаниями, которые, как полагают, играют роль в создании и восстановлении воспоминаний. Это может объяснить, почему пережившие клиническую смерть рассказывают о встрече с родными.

Что делает предсмертный опыт с мозгом

Во время предсмертного опыта мозг показывает повышенную активность во многих частях, связанных с памятью, зрением, слухом и эмоциями.

"Это заставило некоторых людей поверить, что предсмертные переживания – это просто биологические, химические реакции на отмирание мозга. Возможно, это способ мозга постепенно готовить тело к смерти, вызывая ощущение эйфории и облегчение боли", – сказал Сан Филиппо, доцент Национального университета Луиса.

Проводя исследования на крысах, ученые предполагали, что чувство покоя перед смертью может быть связано с потоком серотонина, который выделяет мозг.

В разных возрастных группах и среди людей в разных странах отчеты о предсмертном моменте поразительно схожи, особенно относительно встречи с духовным божеством или ощущения причастности к чему-то большему, чем жизнь на земле.

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