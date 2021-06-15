Ученые нашли способ, как превратить пластик в ванилин и решить проблему загрязнения

Ученые Эдинбургского университета разработали новый способ решения проблемы пластикового загрязнения, используя бактерии E.coli для преобразования отходов в ванильный ароматизатор. Такая трансформация может стимулировать экономику замкнутого цикла.

Работа была опубликована в Green Chemistry и закладывает основу для дальнейших исследований по максимальному увеличению производства ванилина до промышленных уровней, отмечает The University of Edinburgh. Исследование финансировалось стипендиями BBSRC Discovery и будущих лидеров UKRI.

В ходе работ команда ученых применила модифицированную в лаборатории кишечную палочку. Терефталевая кислота – молекула, полученная из ПЭТ, – была преобразована в высокоценное соединение ванилин посредством ряда химических реакций.

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Затем биологи продемонстрировали, как работает этот метод, превратив использованную пластиковую бутылку в ванилин, добавив кишечную палочку к разложившимся пластиковым отходам. При этом они утверждают, что произведенный таким образом ванилин пригоден для употребления в пищу, но необходимы дальнейшие экспериментальные испытания.

"Это первый пример использования биологической системы для переработки пластиковых отходов в ценный промышленный химикат, и это имеет очень интересные последствия для экономики замкнутого цикла", – отметила первый автор и научный сотрудник BBSRC Discovery Эдинбургского университета Джоана Сэдлер.

В свою очередь главный исследователь и научный сотрудник UKRI для будущих лидеров доктор Стивен Уоллес отметил, что эта работа бросает вызов восприятию пластика как проблемного мусора и вместо этого демонстрирует его использование в качестве нового углеродного ресурса, из которого можно получить дорогостоящие продукты.

"Использование микробов для превращения пластиковых отходов, вредных для окружающей среды, в важный товар и молекулу платформы, широко применяемую в косметике и продуктах питания, является прекрасной демонстрацией зеленой химии", – считает издательский редактор Королевского химического общества доктор Эллис Кроуфорд.

Отметим, тема актуальна, поскольку мировой кризис пластмасс вызвал острую необходимость в разработке новых методов переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ) – прочного и легкого пластика, получаемого из невозобновляемых материалов, таких как нефть и газ, и широко используемого для упаковки пищевых продуктов.

Ежегодно образуется около 50 миллионов тонн отходов ПЭТ, что вызывает серьезные экономические и экологические последствия. Рециркуляция ПЭТ возможна, но существующие процессы создают продукты, которые продолжают способствовать загрязнению пластиком во всем мире.

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