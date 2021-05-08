Michelin начнут изготавливать шины с переработанных пластиковых бутылок

Michelin сотрудничает с французской биохимической компанией Carbios для начала изготовления шин из переработанных пластиковых изделий.

Компания заявила, что успешно испытала технологию переработки пластика вместе с Carbios. Этот процесс базируется на ферменте, который может деполимеризовать полиэтилентерефталат (ПЭТ), используемый в обычных пластиковых изделиях, таких как бутылки и полиэфирная одежда. Об этом сообщает Carscoops.

Благодаря этому сложному процессу обе компании смогли создать полиэстер с высокой прочностью, который подходит для шин благодаря своей устойчивости к разрушению, вязкости и термостойкости.

Компания Michelin поставила перед собой амбициозную цель – использовать возобновляемые или переработанные материалы для 40 процентов производства до 2030 года и 100 процентов к 2050 году. Ежегодно во всем мире продается 1,6 миллиарда автомобильных шин, что составляет 800 000 тонн волокон из ПЭТ.

"В 2019 году Carbios объявил, что выпустил первые ПЭТ-бутылки со 100% очищенной терефталевой кислотой, изготовленными из ферментативной переработки отходов ПЭТ-потребителей. Сегодня, используя Michelin, мы демонстрируем полный объем нашего процесса, получая из этих самых пластиковых отходов переработанный ПЭТ, который подходит для высокотехнических волокон, таких как те, что используются в шинах Michelin ", – заявил главный научный руководитель Carbios Ален Марти.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Michelin также будет делать шины из кукурузной соломы и рисовой шелухи.