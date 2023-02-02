Ученые нашли правдоподобное объяснение снежного человека: существует ли на самом деле йети

Миф о существовании дикого вида людей, живущих в лесах, полностью покрытых шерстью и никак не контактирующих с цивилизацией, бытует среди многих народов мира. Их называют снежными людьми, йети, бигфутами, сасквочами и пытаются найти едва ли не все любители разного рода паранормальных явлений. До сих пор эти поиски результата не принесли. Однако, ученые дали правдоподобное объяснение, откуда могла появиться легенда об этом.

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Как пишет издание Science Alert, исследователь данных по имени Флоу Фоксон показал, что в большинстве случаев наблюдений в Соединенных Штатах и Канаде, вероятно, за снежного человека воспринимали черных медведей, ходивших на задних лапах. Обычно американские черные медведи (Ursus americanus) передвигаются на четырех лапах, но порой встают во весь рост, когда хотят принюхаться или присмотреться к чему-то интересному. В таком случае они действительно напоминают огромных и очень мохнатых людей.

Фоксон не первым предположил, что за мифом о существовании эти стоят именно черные медведи. В 2005 году исследователи сравнили данные о популяции этих животных с сообщениями о наблюдении снежного человека на северо-западе США. Однако тогда вывод показал, что скорее всего за появление этого мифического существа отвечают другие виды животных.

Но в 2009 году другая статья, основанная на данных, полученных в том же регионе, показала высокую степень совпадения между популяциями черного медведя и точками, где будто бы появлялся снежный человек. Фоксон расширил этот анализ, взяв за исходные данные все места в США и Канаде, где черные медведи и люди живут рядом.

Сведения, которые он использовал для наблюдения за снежным человеком, поступили от Организации полевых исследователей снежного человека. Ее энтузиасты сохраняют базу данных сообщений очевидцев, начиная с ХХ века. В сообщениях также указывается место, где люди якобы наблюдали йети. Затем Фоксон сравнил эту информацию с местными данными о плотности и распространении черных медведей, а также о плотности населения. По данным исследователя, этот анализ более глубок, по сравнению с упрощенными проекциями, использованными в предыдущих статьях.

Исследователю удалось увязать сообщение о появлении снежного человека с черными медведями. По его данным, особенно четко корреляция видна на северо-западе у побережья Тихого океана. С другой стороны, в Техасе и Флориде черные медведи не так распространены, однако жители этих штатов все равно сообщают о встречах со снежным человеком. "Хотя это может быть истолковано как свидетельство существования неизвестного гоминида в Северной Америке, это также объясняется ложной идентификацией других животных (включая людей)", - считает исследователь.

Однако в целом такие штаты как Техас и Флорида являются исключением из правил. В среднем Фоксон обнаружил, что на каждые 900 черных медведей в одном штате или провинции Канады приходится одно наблюдение за снежным человеком.

Что касается других регионов мира, где бытуют легенды про йети там их появление может быть связано с другими видами медведей. В горах Азии, например, вполне вероятно, что "снежными людьми" на самом деле являются азиатский черный медведь, гималайский бурый медведь или бурый медведь тибетский, покрытый снегом.

Интересный факт, что материальные доказательства вероятного существования йети, собранные в прошлом, такие как зубы и волосы, всегда принадлежали известному науке животному. Как правило, это были именно медведи.

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