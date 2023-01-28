В Египте нашли мумию в возрасте 4,3 тысячи лет: может быть старейшей в мире

Археологи нашли в Египте мумию в возрасте 4,3 тысячи лет. Предполагается, что она может быть старейшей в мире.

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Об этом сообщает The Guardian. Мумия была обнаружена в гробнице недалеко от столицы страны Каира. Это останки мужчины.

Гробница датируется 5-6-м веками до нашей эры. Она была на дне 15-метровой шахты возле Ступенчатой ​​пирамиды в Саккаре. Мумия находилась в известняковом саркофаге, запечатанном раствором.

"Эта мумия может быть самой старой и самой полной мумией, найденной в Египте на сегодняшний день", – сказал экс-министр Египта по делам древностей Захи Хавасс.

Ученые предполагают, что мумия принадлежала человеку по имени Гекашепес и была не единственной, найденной в гробницах. В частности, одна гробница, украшенная сценами из повседневной жизни, принадлежала священнику и надсмотрщику знати по имени Хнумджедеф. Он служил при последнем фараоне 5-й династии Унасе.

Кроме того, в другой гробниц хранились останки человека по имени Мери. Его описывали как "хранителя секретов и помощника великого правителя дворца".

Как сообщал OBOZREVATEL, идеально завернутая в роскошные облачения древнеегипетская мумия Аменхотепа I была впервые "развернута" при помощи цифрового сканера. Под верхними слоями исследователи обнаружили ранее неизвестные уникальные украшения, с которыми египетский фараон был в свое время погребен.

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