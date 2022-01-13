С выведенным на орбиту спутником 'Січ-2-30' установлена связь: Зеленский поблагодарил причастных к успешной миссии

В Украине установили связь со спутником "Січ-2-30", который 13 января был выведен на космическую орбиту. Первый сеанс связи провел Национальный центр управления и испытаний космических средств.

Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский на официальном канале в Telegram. По словам президента, все бортовые системы спутника работают в штатном режиме.

Политик выразил благодарность работникам украинской аэрокосмической отрасли, благодаря которым состоялась миссия. "Их самоотверженный труд дает толчок развитию многих сфер украинской экономики и укрепляет престиж Украины в мире", – говорится в сообщении Зеленского.

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Он отметил, что данные, которые можно будет получать спутником, важны для Украины. Его информация, как утверждаю Зеленский, будет помогать аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Кроме того, "Січ-2-30" будет интегрирован в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай на своей странице в Facebook также отметил, что был проведен первый сеанс связи со спутником.

"Сигнал есть. Сигнал устойчив. Всех поздравляю!" – отметил Тафтай.

Как сообщал OBOZREVATEL, после десятилетнего перерыва созданный в Украине спутник "Січ-2-30" готов к полету на орбиту Земли. 13 января ракетоноситель Falcon 9 стартовал с украинским спутником на борту. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Уже в 17:35 первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 приземлилась на платформу.